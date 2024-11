Nadal battuto in Coppa Davis, Rafa chiude carriera con sconfitta?

(Adnkronos) - Rafael Nadal, 38 anni, sconfitto in Coppa Davis prima del ritiro. Lo spagnolo è stato sconfitto da Botic van de Zandschulp nel singolare di apertura della sfida dei quarti di finale tra Spagna e Olanda di Coppa Davis. Il 22 volte campione del Grande Slam ed ex numero uno al mondo è stato battuto con un doppio 6-4 in un'ora e 54 minuti. Nel secondo singolare Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor. In palio un posto in semifinale venerdì contro Germania o Canada. La finale è domenica.