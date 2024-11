Emanuele Filiberto di Savoia a Torre San Giorgio: una visita a sorpresa nel cuore della pianura saluzzese

Ieri, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto una visita a sorpresa a Torre San Giorgio, piccolo comune della pianura saluzzese. Il principe ha raggiunto piazza Re Umberto II, intitolata nel 1993 al nonno Umberto II, ultimo re d’Italia. Ad accompagnarlo in questa occasione è stato Ezio Rosso, delegato provinciale delle Guardie d’Onore al Pantheon per la provincia di Cuneo.

Durante la breve sosta a Torre San Giorgio Emanuele Filiberto ha incontrato inaspettatamente, (visto che la breve visita non era stata annunciata), il sindaco Daniele Arnolfo sulla piazza dedicata al nonno con il quale ha posato per una foto. Ezio Rosso aveva invitato il principe, figlio di Vittorio Emanuele, deceduto lo scorso 3 febbraio, per fargli vedere la piazza di Torre San Giorgio dedicata 31 anni fa al nonno.



[Da sinistra: Emanuele Filiberto ed Enzo Rosso]

La visita è stata anche un’occasione conviviale. Dopo aver visitato la piazza e incontrato il sindaco, Emanuele Filiberto si è fermato per un drink al bar trattoria Croce Bianca, dove ha scattato una foto con la titolare, Luigina Berton (Gina), stupita dalla sorpresa.

Il principe era stato il provincia di Cuneo lo scorso 23 settembre per ricevere la cittadinanza onoraria di Valdieri e a fine agosto nel castello di Racconigi dove era nato suo nonno Umberto II in occasione di una festa privata dei cugini Gabrielle e Thomas Janssens, nipoti di Maria Gabriella di Savoia zia del principe.