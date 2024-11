Valichi internazionali, Gribaudo (PD): "Il Governo non indennizza cittadini colpiti da calamità"

La vicepresidente nazionale del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, ha presentato due emendamenti alla Legge di Bilancio 2025 per prevedere indennizzi a cittadini e imprese penalizzati dalla chiusura del Tunnel del Colle di Tenda, chiuso dal 2020 dopo la "tempesta Alex” che ha colpito il versante francese delle Alpi, causando il crollo di un ponte non ancora ricostruito. I ritardi nei lavori del “Tenda bis” da parte di ANAS aggravano ulteriormente la situazione economica della Valle Vermenagna e delle aree circostanti. Tuttavia, entrambi gli emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza di destra.



L’onorevole Gribaudo ha commentato con amarezza: “Sono delusa e rammaricata, ma non sorpresa dalla decisione della maggioranza di non discutere i miei emendamenti. La chiusura del valico e i ritardi nei lavori hanno provocato il crollo dell’economia locale. Avevo persino proposto agli altri parlamentari della zona di co-firmare gli emendamenti, mettendo a disposizione la prima firma per favorirne l’approvazione. Ma è chiaro che questo governo e i rappresentanti locali di destra non si interessano di quest’area di confine.”



Gli emendamenti prevedevano un fondo di quattro milioni di euro per la Valle Vermenagna e altri venti milioni per l’intera area, da gestire tramite la Regione Piemonte. “Ora tocca al presidente della Regione Cirio ed al presidente della Provincia Robaldo impegnarsi in prima persona per dare risposte ai cittadini. Troppo spesso li vediamo fare passerelle poco utili e grandi promesse in campagna elettorale, ma quando è il momento di agire, tutto si ferma. Serve concretezza e immediatezza. Io resto disponibile a collaborare per il bene delle nostre comunità, ma mi scontro sempre con un muro di indifferenza.”