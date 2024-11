Domenica 17 novembre l'Atletica Saluzzo era presente alla prestigiosa corsa campestre Cinque Mulini (World Cross Country Tour) giunta alla sua 92ª edizione.

Podio conquistato da Francesco Mazza, medaglia d’oro negli junior in 11’39’’.

In gara per la squadra saluzzese anche Gianluca Ferrato, giunto al traguardo come 26° di categoria e 53° assoluto con il tempo finale di 31’39’’.

«Una gara tanto spettacolare quanto faticosa» ha dichiarato l’atleta giallo-blu.