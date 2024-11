La VTT di Lagnasco avvia la collaborazione con Marco Panichi, preparatore di Sinner

Non c’è momento nel quale alla VTT di Lagnasco non si pensi al domani introducendo sempre maggiori servizi e opportunità soprattutto rivolte ai giovani della Scuola Tennis.

In tale ottica deve essere letto il rapporto di collaborazione stretto con il preparatore fisico Marco Panichi, da alcuni mesi entrato a far parte dello staff di Jannik Sinner dopo aver seguito per diversi anni l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic e aver dato suggerimenti fondamentali per migliorarne il rendimento del diritto.

Romano, classe 1964, ha incontrato durante le Nitto ATP Finals di Torino, presso l’Hotel Principi di Piemonte, il dirigente della VTT Enrico Gramaglia e l’insegnante della Scuola Tennis Fulvio Consoli, conoscente di lunga data del preparatore. L’occasione è stata propizia per porre le basi della collaborazione che nel 2025 vedrà Panichi presente per un paio di giornate a stagione presso il Tennistadium, struttura nella quale la VTT opera.

Marco Panichi sarà un formatore d’eccezione per lo staff tecnico VTT, e invierà anche due suoi collaboratori sempre nella stessa veste che saranno a disposizione dello stesso staff e dei ragazzi per alcune settimane l’anno: “Gli abbiamo parlato del nostro progetto della Scuola Tennis – ha spiegato Enrico Gramaglia – e lui lo ha immediatamente approvato mettendosi a disposizione dei giovani allievi della Scuola Tennis”.

Nella stessa giornata, al pomeriggio, c’è stata una visita speciale in VTT, quella del campione di sci nautico Daniele Cassioli, romano del 1986 nato cieco e plurititolato nel proprio sport. In VTT, arrivato grazie al rapporto di conoscenza personale con un partner della struttura, il dott. Paolo Girardo della Sed Consul, ha portato una testimonianza di vita e di sport, illuminante per i ragazzi che crescono e fanno attività e per i componenti dello staff. Ha parlato dell’importanza della sua famiglia, che lo ha sempre trattato come una persona “normale” e dello spirito di sacrificio che è stato alla base costante del suo vivere lo sport e ottenere nello stesso tempo tanti successi sul campo.

Personaggi unici dunque a fianco della VTT che prosegue il suo rapporto continuo con il mondo della formazione. Nel mese di novembre ha ospitato un corso di aggiornamento provinciale FITP nel quale sono state coinvolte tutte le figure che fanno parte del mondo federale, dai dirigenti ai tecnici, dai preparatori atletici ai nutrizionisti, al quale hanno partecipato oltre 200 figure professionali. Tra i relatori anche Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi e il consigliere nazionale FITP Pierangelo Frigerio: “Era l’80° stagionale per la FITP – ha ricordato la dirigenza della VTT – e ha riscosso i pareri favorevoli degli intervenuti per il modo e gli spazi con i quali è stato organizzato”.

La prossima settimana l’appuntamento è con un corso di formazione della PTR, rivolto all’insegnamento agli under 10: “La VTT – precisano Enrico Gramaglia e Duccio Castellano – si mette a disposizione degli organismi tecnici e didattici che fanno parte del mondo del tennis per ospitare corsi e incontri a tema ed è sempre alla ricerca di professionalità nel settore con le quali intraprendere dei percorsi condivisi”.

Intanto sui suoi campi si sta allenando Camilla Rosatello, tennista e professionista di casa, già in ottica stagione 2025.