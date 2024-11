Monopattini elettrici: in arrivo obbligo per casco, assicurazione e targa

Se siete tra quelli che amano il monopattino elettrico, occhio che le regole stanno cambiando (e meno male). Per carità, sono anche molto comodi, ma va detto che troppo spesso li vediamo sfrecciare su marciapiedi, tagliare la strada e, non molto di rado, causare spaventi e incidenti soprattutto per i pedoni.

Le statistiche in quest’ultimo caso parlano chiaro, visto che i sinistri stradali che coinvolgono i monopattini sono aumentati di circa il 15% tra il 2022 e il 2023 e il 2024 non è da meno. Così è arrivato il momento di mettere i puntini sulle “i” ai monopattini, grazie all’upgrade del Codice della strada in via di approvazione al Senato, che ha previsto diverse novità sul tema, con nuovi divieti e obblighi.

Fine della circolazione fuori città. Dopo un breve periodo di libera uscita, i monopattini tornano confinati all’interno del centro urbano: basta gite fuori porta. Le nuove regole prevedono che i monopattini possano muoversi solo sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h. Niente piste ciclabili o aree pedonali, sfrecciare tra la gente è vietato.

E poi casco per tutti, nessuno escluso. E attenzione a dare un passaggio a qualcuno, portare pacchi, passare col rosso, sostare sui marciapiedi o andare contromano: il Codice lo vieta categoricamente. Preparatevi anche a dire addio alla libertà di scorrazzare senza una targa ufficiale. Sarà applicato un adesivo identificativo del Poligrafico dello Stato, rigorosamente plastificato e non removibile.

A completare il quadro arriva la chicca finale: obbligo di assicurazione Rc per tutti i monopattinisti. La nuova norma impone di essere coperti per la responsabilità civile verso terzi, in modo che eventuali danni a persone o cose siano coperti dall’assicurazione. Lasciate Fast & Furious al cinema.