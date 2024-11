Bus, tragitti modificati per cantieri e lavori: ecco quali sono

Modifiche a percorsi e orari delle corse del trasporto pubblico locale tra fermate temporaneamente soppresse per consentire ai cantieri di concludere i lavori e partenze o arrivi revisionati per rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri. A comunicarle lo stesso Consorzio Grandabus, titolare della circolazione su gomma nel Cuneese.



Ecco quali sono:

FERMATE SOPPRESSE TEMPORANEAMENTE

Da lunedì 18 novembre soppressa la fermata a Santa Croce centro della linea 3 Cuneo- Cervasca- Bernezzo a causa di lavori. Fino a domani via Vignolo rimarrà chiusa nel tratto tra via Giolitti e via Einaudi dalle 8 alle 17.30. Le corse quindi devieranno il percorso in entrambe le direzioni: VIA VIGNOLO – VIA EINAUDI – VIA CIRCONVALLAZIONE / SP41 – VIA GIOLITTI – VIA VIGNOLO – percorso regolare.



Soppressa anche la fermata di Envie centro della linea 105 Saluzzo – Bagnolo, ma attivata provvisoriamente quella in piazza don Angelo Bosio. Per consentire i lavori di scavo in via Roma ad Envie, dalle 8 di venerdì 15 novembre e fino al termine dei lavori, le corse effettueranno la seguente deviazione di percorso in entrambi i sensi di marcia: …da S.P. 28 – VIA DAGATTI – PIAZZA DON ANGELO BOSIO (fermata provvisoria) – VIA DELLA ROCCA – VIA DEI PEANO – S.P. 28, percorso regolare.

Fino a venerdì 22 novembre sulla linea 92 Roccabruna – Dronero – Cuneo sono state soppresse in via Salita San Giacomo a Cuneo le fermate di Tetto Franco e Ponte Vecchio. L'interruzione si è resa necessaria per la presenza del cantiere e i lavori in corso sulla via, che ha richiesto la modifica del percorso regolare. Le corse stanno effettuando la seguente deviazione: SP 422 - VIADOTTO SOLERI – CORSO KENNEDY – PIAZZA TORINO, percorso regolare.

MODIFICHE ORARIO



Sulla linea 104 Saluzzo – Paesana da lunedì 18 novembre la corsa (1538) in partenza da Saluzzo alle ore 19.35 con arrivo a Paesana alle ore 20.15 è posticipata di 10 minuti, pertanto parte alle ore 19.45 da Saluzzo con arrivo alle ore 20.25 a Paesana.



Sulla linea 3 urbana di Mondovì la corsa 707089 in partenza da C.so Statuto alle ore 13.40 con arrivo a P.zza D’Armi alle ore 13.45 da lunedì 18 novembre è anticipata di 10 minuti, pertanto parte alle ore 13.30 da C.so Statuto con arrivo alle ore 13.35 a P.zza D’Armi.



MODIFICHE DI ESERCIZIO

Da lunedì 25 novembre la corsa 1052b-1052 sulla linea 91T-259S Saluzzo -Torino, feriale da lunedì a venerdì, effettuerà capolinea di partenza da Torino - piazza Carducci alle ore 18:09 per Saluzzo. La corsa 1052 effettua tutte le fermate di carico da Torino P.zza Carducci a MONCALIERI B.Mercato. Da Lombriasco a Saluzzo la corsa effettua in ogni località indicata la fermata principale del paese (centro paese o circonvallazione - come indicato in orario).



Sempre a partire dal 25 novembre ci sarà una variazione anche sulla linea 299V-299T Saluzzo – Torino. La corsa 299193 – 299199, feriale da lunedì al venerdì, in partenza da Saluzzo alle ore 16.25 per Torino effettuerà capolinea di arrivo a Torino – via Genova/Molinette.