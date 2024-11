Festa azzurra a Malaga: l'Italia batte la Slovacchia 2-0 e vince la BJK Cup

(Adnkronos) - Festa azzurra a Malaga. L'Italia vince la sua quinta Billie Jean King Cup battendo in finale la Slovacchia per 2-0 grazie ai successi di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini nei singolari. Le due tenniste hanno battuto rispettivamente Viktoria Hruncakova con il punteggio di 6-2, 6-4 e Rebecca Sramkova 6-2, 6-1.

Devastante Paolini nel primo set. L'azzurra, numero 4 del mondo, si impone nettamente per 6-2 su Sramkova, 43esima del ranking Wta, piazzando ben due break, uno al sesto e uno all'ultimo game. Lucida Jasmine anche quando la slovacca prova ad alzare i ritmi e si costruisce una palla break nel quinto game, subito annullata però dall'azzurra, che chiude così il parziale in appena 37 minuti di gioco.

Nel secondo set Paolini riesce subito a rubare il servizio al secondo game, ma subisce il controbreak di Sramkova. L'azzurra non si scompone e piazza un altro break nel game successivo, sfruttando il crescente nervosismo della slovacca per prendere il largo nel punteggio. Paolini ruba ancora una volta il servizio all'avversaria nel sesto game e chiudere il parziale con un netto 6-1 facendo esplodere la gioia azzurra.

L'1-0 dell'Italia è firmato da Lucia Bronzetti, che supera Viktoria Hruncakova in un'ora e ventuno minuti di gioco. Per l'azzurra è tutto facile nel primo set, con Lucia che fa valere i 160 posti di differenza nel ranking e chiude il parziale sul 6-2 conquistando ben tre break in poco più di 40 minuti.

Hruncakova reagisce nel secondo setvolando sul 4-2 ma subendo la rimonta dell'azzurra. Bronzetti si concede addirittura di piazzare un break lasciando l'avversaria a zero. Lucia chiude quindi con un 6-4 che vale il primo punto in questa finale di Bjk Cup.