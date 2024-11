Microaggressioni, Molestie e Violenza Verbale: la ITT di Barge riflette su come la comunicazione fa male alle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 26 novembre, alle ore 14, presso il ristorante aziendale della Palazzina Operations (via San Martino 87, Barge) avrà luogo il consueto appuntamento tematico degli ITT Talks. Il webinar, intitolato “Microaggressioni, Molestie e Violenza Verbale: come la comunicazione fa male alle donne”, sarà condotto in presenza e trasmesso in diretta streaming dai referenti della Fondazione Libellula, associazione che ogni giorno si impegna nella sensibilizzazione e nel supporto a chi vive situazioni di difficoltà legate a violenze o discriminazioni di genere.

Durante l’evento, si esplorerà il linguaggio quale forma di violenza contro le donne, analizzando diversi fenomeni: hate speech (online e offline), molestie, linguaggio stereotipato e sessista. Verranno proposti anche strumenti per costruire un vocabolario rispettoso, equo e positivo che favorisca il cambiamento verso l’equità.

«In occasione di una ricorrenza simbolica, abbiamo deciso di porre al centro dell’attenzione il linguaggio e il suo ruolo nel rappresentare le relazioni di genere– afferma Maria Graziano, Talent Management Director di ITT. Crediamo sia fondamentale comprendere l’impatto delle parole che usiamo o incontriamo quotidianamente, non solo perché possono configurarsi come forme di violenza contro le donne, ma anche perché, a volte, possiamo inconsapevolmente esserne portatori.».

L’appuntamento rientra nel format di eventi periodici rivolti in primis ai lavoratori e collaboratori del mondo ITT e promossi dalla ITT Motion Technologies, divisione multinazionale del gruppo ITT specializzata nella produzione di pastiglie per freni, ammortizzatori e componenti per l’assorbimento dell’energia per automobili, veicoli commerciali leggeri e treni, che a Barge ha il suo più importante sito produttivo.

Per partecipare all’evento, che darà l'opportunità di imparare, condividere e impegnarsi insieme per un'inclusione che coinvolga tutte e tutti, basta prenotarsi utilizzando il link o il QR code indicati di seguito. L’invito è esteso anche ai famigliari e ai conoscenti dei collaboratori ITT, oltre che alla comunità intera.