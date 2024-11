Sanremo, rumors co-conduttori: oltre ad Annalisa anche Cortellesi e Pausini

(Adnkronos) - Alla vigilia dell'atteso appuntamento con Carlo Conti alla Milano Music Week, dove il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 potrebbe svelare qualche notizia sul festival, si intensificano i rumors sui possibili co-conduttori. Il nome che circola con più insistenza rimane quello di Annalisa che circola già da tempo. L'artista, terza classificata lo scorso anno con 'Sinceramente' e reduce da un anno ricco di successi, potrebbe tornare a Sanremo, questa volta in una nuova veste.

Carlo Conti, potrebbe avere al suo fianco più di un co-conduttore in ogni serata, dall'11 al 15 febbraio. E tra i papabili in forte ascesa, secondo quanto apprende l'Adnkronos, figurerebbe la coppia formata da Paola Cortellesi e Laura Pausini. Le due artiste, legate da una profonda amicizia, hanno già condiviso l'esperienza della conduzione nel 2016, con il two women show 'Laura&Paola' su Rai1. Paola Cortellesi, inoltre, è reduce da un anno di grandi successi con il suo debutto alla regia in 'C'è ancora domani', campione d'incassi in Italia e venduto in moltissimi altri Paesi, mentre Laura Pausini concluderà il suo fortunato tour nazionale ed internazionale il 31 dicembre 2024. Due presenze in grado di garantire ironia ma anche performance canore, nonché, nel caso della Cortellesi, grandi imitazioni.

Al momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni e Conti sarebbe concentrato principalmente sulla scelta dei Big che svelerà il 2 dicembre al Tg1. Al momento, l'unica presenza confermata ufficialmente dal direttore artistico sul cast dello show che incornicerà le canzoni in gara è quella di Alessandro Cattelan, già conduttore di Sanremo Giovani e del Dopofestival, che affiancherà Conti nella serata finale del sabato. Ma proprio nell'annunciare la presenza di Cattelan per il gran finale del festival, Conti ha sottolineato che sarà "uno dei co-conduttori". Lasciando intendere che ogni sera potrebbero salire sul palco dell'Ariston in quella vesta più personaggi. Chissà se domani a Milano, Conti, ne svelerà altri. (di Loredana Errico)