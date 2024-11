Schlein “Il Pd ha rialzato la testa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Pd ha fatto dei risultati sorprendenti, abbiamo votato in tante Regioni e Comuni, oggi siamo in un 4 a 3 e siamo molto soddisfatti di come stiamo andando. In Emilia-Romagna il Pd ha avuto un aumento di circa 8 punti rispetto alle ultime regionali ma anche rispetto alle europee di qualche mese fa. C'è stata una crescita molto significativa e anche in Umbria siamo arrivati al 31%. Il Pd, dopo la sconfitta del 2022 alle politiche ha rialzato la testa, ha ritrovato un'anima e una fortissima connessione con la sua gente". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa sulle regionali in Emilia Romagna e Umbria."De Pascale e Proietti hanno dimostrato la capacità di tenere insieme coalizioni ampie che hanno dato il loro contributo alla vittoria. Ciascuna forza ha dato il proprio contributo a queste due vittorie", ha sottolineato Schlein, per la quale "De Pascale e Proietti sanno coniugare la visione del futuro con la concretezza. Credo che la cifra si possa riassumere in unità e umiltà. Unità perchè le coalizioni sono state coese attorno a un progetto condiviso, l'unità anche del Pd con delle liste che hanno ottenuto risultati straordinari. Umiltà è quella con cui De Pascale e Proietti non hanno ceduto a provocazioni, all'aggressività".- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).