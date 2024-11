Serie A, Lotito a colloquio con Tebas su lotta a pirateria e politiche sportive

(Adnkronos) - Il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, che oggi è intervenuto al Social Football Summit, in corso allo Stadio Olimpico di Roma, ha incontrato a pranzo il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito. A quanto si apprende, l'incontro a Palazzo Madama è stato l’occasione per un confronto sulla legge italiana contro la pirateria, ritenuta un “modello” da Tebas.

Lo spagnolo, che è uno dei manager più influenti al mondo nel settore calcistico, ha sottolineato come la recente norma licenziata dal Parlamento italiano per contrastare la distribuzione illecita di contenuti protetti dal diritto d’autore, sia un valore per tutto il comparto, norma voluta con forza dal senatore Lotito, ribadendo l’auspicio che venga allargata a tutta l’Europa. Si è inoltre discusso delle politiche sportive nelle Leghe in Europa, dei format dei campionati e del fair play finanziario, del ruolo dei procuratori dei calciatori e dei recenti provvedimenti sulle rescissioni contrattuali dei calciatori.