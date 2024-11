Super Paolini trascina l’Italia, le azzurre trionfano in BJK Cup

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il tennis italiano ancora una volta sul tetto del mondo. Jasmine Paolini tascina l'Italtennis al femminile che, a Malaga, conquista per la quinta volta nella sua storia la Billie Jean King Cup. Dopo la finale persa col Canada nella passata stagione, le azzurre di Tathiana Garbin si prendono la rivincita e in finale battono 2-0 la Slovacchia, tornando sul tetto del mondo dopo 11 anni. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena di Malaga prima Lucia Bronzetti ha sconfitto per 6-4 6-4, in un'ora e 21 minuti, Viktoria Hruncakova, poi Jasmine Paolini si è imposta per 6-2 6-1, in poco più di un'ora di gioco, su Rebecca Sramkova.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).