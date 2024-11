Fuori la seconda stagione del podcast "VolontAIR" sulle storie di volontariato del CSV Cuneo

“Essere volontario significa fare qualcosa che ti piace insieme a persone con cui stai bene, persone appassionate come te! In associazione abbiamo la consapevolezza che le cose belle hanno il passo lento e proprio per questo danno tanta soddisfazione”. Arianna e Alberto sono i protagonisti della prima puntata della seconda stagione di VolontAIR. Sono due ragazzi giovani, sono volontari di Andirivieni Co-housing di Busca e raccontano l’essenza dell’essere volontario: fare qualcosa che ti piace insieme a un gruppo di persone che come te è appassionato e crede in qualcosa.

Nella seconda stagione di VolontAIR si cerca di definire la parola volontariato attraverso i racconti dei protagonisti: le loro voci appassionate raccontano che cosa rappresenti nella loro quotidianità. Volontariato è infatti una parola piena, ricca di significati e sfaccettature. È difficile darne una definizione assoluta, ascoltare che cosa costruisce nelle vite di chi lo pratica permette di descriverlo nel modo giusto: attraverso il mosaico delle storie che popolano questo mondo.

Arianna grazie all’associazione Andirivieni ha scoperto una parte di sé che faticava ad uscire, Alberto è felice di lavorare con un gruppo che sa superare tutte le difficoltà: attraverso l’ascolto, il podcast VolontAIR, permette di empatizzare con i protagonisti e quasi di vivere le emozioni di chi dedica una parte del proprio tempo agli altri, a una causa, alla comunità.

“La prima stagione del podcast ha funzionato molto bene – spiega Massimo Maria Macagno, presidente del CSV Cuneo – Siamo soddisfatti degli ascolti che sono stati registrati su tutte le piattaforme ma soprattutto ci ha colpito l’entusiasmo delle associazioni che, dopo aver ascoltato la prima stagione, ci hanno contattato per poter partecipare.”

Anche la seconda stagione è realizzata in collaborazione con Marco Malinki di Non è la radio.

Per ascoltarle, e scoprire i protagonisti dei restanti quattro appuntamenti, visitare sul sito www.nelr.it o digitare Volontair su Spotify.