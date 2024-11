Narzole, la frazione Lucchi è pronta per la 4ª edizione del Presepe

Il Natale è dietro l’angolo e in borgata Lucchi a Narzole i frazionisti si stanno preparando per la quarta edizione del Presepe.

Anche quest’anno la manifestazione si arricchisce di nuove spettacolari scenografie e statue, per un totale di quasi 200 figure lignee disposte lungo la Strada Provinciale n.45 che attraversa la frazione.

L’inaugurazione è prevista per sabato 30/11 alle h. 20,30 con partenza dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Salmour. La serata sarà allietata dalle sinfonie natalizie della Società Filarmonica Narzolese e da calde bevande e dolci natalizi offerti dalla Pro Loco di Sant’Antonino di Salmour. Per l’occasione la Strada verrà chiusa al traffico. In caso di maltempo l’inaugurazione sarà rinviata al 07/12 h. 20,30.

Il secondo appuntamento è nella giornata di domenica 15/12 a partire dalle h. 10.30 quando “Il Presepe prende vita”; a fianco delle figure lignee statiche si alterneranno i frazionisti e gli amici della frazione che per l’occasione indosseranno abiti contadini della prima metà del Novecento per rievocare attimi di vita contadina, gli antichi mestieri e tradizioni degli avi.

La giornata di svolge in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Antonino di Salmour, l’Associazione Narzole20, l’Associazione Agricoltori di Narzole, il Gruppo Alpini di Narzole e gli Antichi Mestieri di Salmour. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata a domenica 22/12. Per l’occasione la Strada verrà chiusa al traffico.

Martedì 24/12 alle h.20,30 si partirà in processione dalla cappella dei Lucchi dove è collocata la Natività per accompagnare Gesù Bambino dalla frazione fino alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Salmour dove verrà celebrata la SS. Messa dal parroco don Giuseppe Fruttero.

I vari allestimenti saranno visitabili dal 30/11 fino a metà febbraio 2025, il percorso è facilmente accessibile ( a piedi o in bici lungo la pista ciclabili o in auto) a tutte le ore del giorno e della notte.

La manifestazione si arricchisce ogni anno di nuove idee e progetti grazie al lavoro delle famiglie che abitano in frazione e che collaborano tra di loro coinvolgendo bambini adulti e anziani. E’ doveroso rivolgere un ringraziamento ai Comuni di Narzole, Salmour e Bene Vagienna, alla Cassa di Risparmio di Fossano, alla Bene Banca e a tutte le piccole e grandi attività commerciali dei Comuni limitrofi che accettano di collaborare e sostenere l’evento.

Per maggiori info e aggiornamenti sugli eventi in programma è possibile visitare la pagina Facebook ( @PresepioaiLucchi) il sito di Presepi in Granda ( www.presepiingranda.it ) o contattare il sig. Emilio (Cell. 3473131544).