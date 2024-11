Saluzzo ospita il convegno “Montagna e Sicurezza” e il lancio ufficiale di FederMontagna

Sabato 23 novembre, Saluzzo sarà il palcoscenico di un evento di grande rilievo per il territorio montano: il convegno “Montagna e Sicurezza”, in programma presso l’area congressuale dell’ex Caserma Mario Musso.

L’appuntamento segnerà la presentazione ufficiale di FederMontagna – Ente nazionale per la sicurezza e il soccorso nei comprensori montani, un nuovo organismo nato per diventare il punto di riferimento nazionale nella promozione della sicurezza e del soccorso in montagna. FederMontagna riunisce numerose realtà già operative nel campo del soccorso e della gestione delle aree montane, con l’obiettivo di creare una rete integrata che operi su prevenzione, formazione e interventi in emergenza.

Il convegno: un momento di confronto e formazione

Dalle 9.30 alle 18, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni discuteranno temi cruciali legati alla sicurezza montana, tra cui:

· La riorganizzazione del soccorso montano.

· La responsabilità e gli aspetti legali nelle aree sciabili.

· La nivologia nel contesto dei cambiamenti climatici.

· La sicurezza delle aree sciabili e non, con focus su cinofilia e gestione delle emergenze.

Sarà un’occasione unica per approfondire sfide e opportunità legate alla tutela delle montagne e delle persone che le vivono e frequentano.

Ospiti e relatori

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale e del settore, tra cui:

· Marco Gallo, Assessore alla Montagna della Regione Piemonte.

· Giovanni Crosetto, Europarlamentare.

· L’On. Monica Ciaburro.

· Lino Zani, noto esperto e conduttore di Linea Bianca.

· Stefania Belmondo, ex-fondista.

· Mauro Calderoni, Consigliere della Regione Piemonte

Una rete per la sicurezza montana

Come sottolineato dai promotori di FederMontagna, l’obiettivo primario dell’ente è costruire una rete nazionale che unisca le migliori competenze per garantire prevenzione, formazione e interventi rapidi in caso di emergenza.

Per informazioni e dettagli sull’evento:

www.federmontagna.it