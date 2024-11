Vinadio: tutto pronto per la terza edizione del Torneo Internazionale di Curling

In arrivo la terza edizione del Torneo Internazionale di Curling organizzato dal Curling Club Vinadio nella cornice del Forte Albertino di Vinadio.

In contemporanea con i mercatini di Vinadio CHE FORTE NATALE! organizzati da Comune di Vinadio e Fondazione Artea nella cornice della Caserma Carlo Alberto, per gli amanti dello sport, anche quest’anno è tutto pronto per una due giorni di sport, di allegria e di amicizia nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre.

Le squadre iscritte sono ben 12: 3 squadre da Torino, 2 dalla Svizzera, una dalla Scozia e infine 5 squadre della Provincia di Cuneo; precisamente dalla Valle Pesio, Valle Grana, Cuneo, Busca e Vinadio.

Il programma prevede venerdì 22 novembre un aperitivo di benvenuto per le squadre partecipanti, con iscrizioni e ritiro pacchi gara, presso il nuovo Bar La Crosa presso la Pista di Pattinaggio.

Sabato 23 novembre dalla 8 del mattino cominciano le gare, fino alle 18 della sera; alle 20.30 Cena di Gala presso i locali del Piccolo Hotel.

Domenica si entra nel cuore della manifestazione con al mattino le semifinali, pranzo a base di Polenta, sempre presso il Piccolo Hotel; al pomeriggio si giocheranno le finali e alle 16.30 ci saranno le premiazioni, con le autorità, gli sponsor e la madrina della manifestazione la nostra campionessa Stefania Belmondo.

L’organizzazione ringrazia gli sponsor che hanno permesso la manifestazione, quali Comune di Vinadio, Unione Montana Valle Stura, Fondazione CRC, Libertas e attività imprenditoriali di Alta Valle.

Ormai a Vinadio il curling è diventato uno sport praticato tutto l’inverno, nella collaudata Pista di pattinaggio.

A partire da dicembre ci sarà, oltre all’apertura della pista di pattinaggio nei fine settimana, come da consuetudine ormai da qualche anno, il torneo provinciale che sarà appuntamento fisso tutte le settimane al giovedì e si concluderà a febbraio. E’ possibile anche provare a giocare durante la stagione invernale.

Per info su orari e prenotazioni contattare Stefano al 333 3848164.