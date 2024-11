Amazon punta sull'intermodalità per sviluppare trasporti ed economia green

(Adnkronos) - Puntando sull'intermodalità Amazon ha potuto sviluppare centinaia di rotte, che hanno permesso nel 2023 di incrementare i trasporti ferroviari e marittimi nell'Unione Europea e ridurre di quasi il 50% le emissioni di CO2: è uno dei temi che l'azienda ha presentato nell'ambito dell'Assemblea nazionale Anci 2024 a Torino, dove è presente con un ampio stand e incontri tematici.

"Il successo di Amazon si basa nell'offrire ai clienti la miglior esperienza possibile: consegne rapide, ampia scelta e prezzi competitivi - dichiara Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica - Tutto questo non sarebbe possibile senza una rete logistica altamente efficiente e innovativa, in costante miglioramento, in cui l'intermodalità gioca un ruolo fondamentale. Per farvi un esempio dell’investimento continuo nella nostra rete in termini di intermodalità, circa un mese fa abbiamo inaugurato il primo centro di approvvigionamento di Amazon in Italia, ad Alessandria, che contribuirà all’ottimizzazione della distribuzione dei prodotti all’interno della rete logistica di Amazon".

"Abbiamo aumentato del 50% nell'Unione Europea l'uso del trasporto ferroviario e marittimo - prosegue Barbo - ora distribuiamo i prodotti attraverso più di 100 corsie ferroviarie e più di 300 rotte marittime. Utilizzando il trasporto intermodale, non solo riduciamo le emissioni di CO2, ma ottimizziamo anche l'uso dei mezzi pesanti e riduciamo notevolmente i tempi di guida. Ci impegniamo a continuare a espandere il trasporto intermodale, risparmiando migliaia di tonnellate di emissioni e garantendo consegne rapide e affidabili ai clienti europei".

Ospite dello stand Amazon il sindaco di Alessandria Giorgio Angelo Abonante. "La nostra città è molto importante per la logistica italiana ed europea perché è un territorio che si colloca all'incrocio fra i due grandi corridoi territoriali est-ovest e nord-sud - commenta il sindaco Abonante - storicamente è un territorio all'incrocio fra le tre grandi aree metropolitane Torino, Milano e Genova. Alessandria come provincia ha già diversi siti logistici, e sta decollando anche la vocazione logistica territoriale del capoluogo. Sicuramente dopo l'insediamento di Amazon si sono moltiplicate le richieste di insediamento nella nostra città e questa è un'opportunità per noi, anche se è un onere di carattere urbanistico da gestire".