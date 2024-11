Dalla Regione Piemonte 313 mila euro per le Pro loco

“Sono estremamente soddisfatto del finanziamento di 313mila euro, stanziato dalla Regione Piemonte per sostenere le spese ordinarie delle pro loco. Da sempre sostengo queste associazioni senza scopo di lucro, il cui obiettivo è quello di promuovere ed incentivare lo sviluppo del nostro territorio”.

Così Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio regionale - commenta la possibilità da parte delle pro loco di poter accedere a queste risorse, assegnate tramite bando a sportello, destinate all’associazione di promozione turistica iscritte “all’albo regionale delle pro loco”. Il termine scade il 12 dicembre 2024 e per ottenere il contributo le associazioni dovranno presentare copia delle spese sostenute per l’attività svolta nel 2024, con le relative quietanze di pagamento.

Inoltre la Regione Piemonte ha erogato un contributo di 95mila euro per l’attuazione del programma di attività 2024 dell’UNPLI.

"Le pro loco rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle nostre vallate - prosegue Franco Graglia -. Grazie ai volontari, al loro impegno, ad un costante e preciso lavoro di squadra, queste associazione così vive e vitali, esaltano le peculiarità e le ricchezze del territorio, al fine di promuovere ed incentivare il turismo e quindi l’economia. Le pro loco sono un’importante risorsa, il primo anello di un lavoro indispensabile per rendere la Granda ed il Piemonte tutto, meta di turisti e visitatori ma anche di investitori che grazie ad una vacanza, si innamorano delle nostre eccellenze. Per questo la Regione Piemonte deve aiutare e sostenere le pro loro e il prezioso lavoro dei volontari”.