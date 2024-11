Formula 1, Leclerc: "Siamo più solidi". Sainz: "Voglio il Mondiale Costruttori"

(Adnkronos) - Alla roulette di Las Vegas questa volta in palio c'è il Mondiale costruttori. La Ferrari torna negli Stati Uniti in piena lotta con la McLaren per la leadership della classifica, con la scuderia inglese, alla vigilia del weekend, in vantaggio di 36 punti. A Maranello però si respira molta fiducia, come confermato dalle parole di Charles Leclerc in conferenza: "Tutti sono molto tranquilli ed è una cosa davvero positiva. Penso che non fosse così uno o due anni fa. Le sensazioni erano molto, molto diverse. Ci emozionavamo molto o ci lasciavamo influenzare un po’ di più da ciò che stava accadendo. Ora non è più così".

La crescita della Ferrari, tornata finalmente costante e competitiva, è anche merito del team principal Frederic Vasseur: "Mi sembra che siamo molto più solidi come squadra e non ci lasciamo prendere da alti o bassi emotivi", ha ammesso Leclerc, "cerchiamo semplicemente di restare equilibrati, e questo è soprattutto grazie a Fred". La McLaren pensa che la Rossa sia favorita nella corsa al Costruttori: "Lo hanno detto spesso, anche quando gareggiavano con la Red Bull. Non è facile predire quello che succederà: siamo tutti molto vicini in questo momento e quindi il Mondiale può scivolare da una parte o dall’altra molto velocemente. È vero che l’anno scorso andavamo veramente forti qui, quindi speriamo di ripetere quella performance, cercando di vincere la domenica questa volta".

Dello stesso pensiero anche Carlos Sainz: "Il Mondiale costruttori non dipende solo da noi, ma anche dalla McLaren. Hanno un bel vantaggio e in due delle ultime tre piste in cui correremo loro dovrebbero essere più forti. Dipende anche dai loro errori, noi possiamo solo provare a fare podi e vittorie e vedere cosa faranno loro". A Maranello temono, in particolare, le basse temperature: "Dovrebbe essere una pista in cui andiamo forte, ma quando vedi le temperature e quanto freddo fa… quelle sono le condizioni in cui a volte fatichiamo". L'obiettivo del pilota spagnolo, che a fine stagione lascerà il posto a Lewis Hamilton, è molto chiaro: "Mi piacerebbe vincere il campionato per la Ferrari quest’anno. Penso che sarebbe un ottimo modo per concludere la stagione. Abbiamo attraversato un periodo molto difficile a metà stagione che potrebbe costarci caro, vedremo come riusciremo a gestirlo ora".