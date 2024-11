L'ex magistrato Gian Carlo Caselli a Cuneo: “Senza regole non c'è partita” [VIDEO]

A Cuneo si è parlato di legalità con l'ex magistrato Gian Carlo Caselli. Una lezione di storia e di vita educativa per i giovani presenti a cura di uno dei massimi esperti d'Italia sul tema.





L'ex magistrato è stato ospite oggi, giovedì 21 novembre, in un Salone d'Onore del Comune di Cuneo alle 18 affollata, nell'ambito dell'appuntamento della Stracôni "Futuro è legalità: le sfide affrontate che hanno contribuito a creare un futuro positivo". Molti gli studenti accompagnati dai professori che hanno assistito all'incontro con rispetto e attenzione.





Caselli ha incontrato il pubblico raccontando la propria testimonianza e le proprie convinzioni fondate su quasi 50 anni di carriera in Magistratura e in particolare ha descritto il suo impegno contro i gruppi mafiosi e le varie cellule, prima presso la procura di Torino, poi a Palermo e infine di nuovo nel capoluogo piemontese.







L'organizzazione della Stracôni quest'anno ha voluto spaziare, andando oltre la tradizionale corsa podistica cittadina solidale. Tra le proposte sono stati inseriti incontri per affrontare alcuni tra i tanti temi sensibili di attualità come la violenza di genere e la sostenibilità.

Per concludere questo percorso ha quindi scelto il tema della legalità, imprescindibile in una società civile che guarda al futuro.



L'autorevole figura di Caselli si sposa perfettamente con gli intenti della Stracôni, rafforzando il messaggio di inclusività e promozione sociale.







Caselli ha ricordato la sua lotta alla criminalità organizzata ripercorrendo le tappe significative della sua carriera: “Grazie a Cuneo, da cui provenivano i miei due“maestri” che professionalmente mi hanno insegnato tutto. Se qualcosa l'ho imparato e ottenuto è anche merito loro e geograficamente parlando di Cuneo”.





GUARDA QUI UN ESTRATTO VIDEO DEL SUO INTERVENTO:

In quanto al tema della giustizia e della legalità l'ex magistrato ne ha spiegato il significato servendosi di metafore: “Non è che stiamo alla finestra a vedere come finisce lo scontro tra “guardie e ladri”, si tratta invece di un lavoro di presa di coscienza di quanto più rispettiamo le regole più migliora il benessere della collettività e crescono le speranze per il futuro. Senza regole non c'è partita”.



Alla fine dell’incontro pubblico la serata è proseguita in Sala San Giovanni per la Serata del Cuore, in cui è nuovamente intervenuto Gian Carlo Caselli, offrendo ancora una volta una lettura della realtà orientata ad una maggiore consapevolezza.

In programma la distribuzione dei contributi raccolti con la vendita dei pettorali. L'edizione 2024 ha raggiunto il sold-out delle presenze, consentendo di raggiungere l'obiettivo prefissato: verranno donati 102.500 euro.

Ecco le prime tre associazioni sportive classificate per il numero di pettorali venduti:

• GS Roata Chiusani: 1502 pettorali venduti, riceverà 8.024 euro.

• Avis e Podistica Caragliese: 1035 pettorali venduti, riceverà 5.529 euro.

• U.S. Acli Podistica Buschese: 808 pettorali venduti, riceverà 4.316 euro.

E le prime tre scuole classificate:

• Scuola dell’infanzia Bersezio San Pietro del Gallo: 1008 pettorali venduti, riceverà 5.387 euro.

• Scuola Materna Sorelle Beltrù San Rocco Bernezzo: 970 pettorali venduti, riceverà 5.184 euro.

• Istituto Comprensivo Grandis Borgo San Dalmazzo: 800 pettorali venduti, riceverà 4.274 euro.

La classifica completa sarà svelata a conclusione Serata del Cuore.