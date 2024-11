Presentazione della nuova KIA EV 3

Il volto della nuovissima EV 3, il primo crossover elettrico di casa KIA, verrà ufficialmente presentato sabato 23 e domenica 24 novembre presso le concessionarie Kia Vento di Alba e Cuneo. Sarà un’occasione per scoprire un’auto totalmente nuova, che rivoluzionerà il mercato dell’elettrico. Con il suo design innovativo e la tecnologia avanzata, EV3 si distingue per la sua anima audace e futurista, frutto della filosofia di Kia "Opposites United", che combina elementi naturali e modernità. Il risultato è un’estetica dinamica che si integra perfettamente con soluzioni funzionali, rendendo EV3 un veicolo iconico.

KIA ha lanciato un concorso che mette in palio 4 pacchetti completi per volare in Australia ad assistere agli Australian Open di tennis (volo, albergo e biglietti) e 3 noleggi di un anno totalmente gratuiti della Kia EV3 (assicurazione, bollo e manutenzione tutto compreso). Per partecipare i clienti dovranno recarsi entro il 30 Novembre in concessionaria e iscriversi lasciando i loro dati.

Maggiori informazioni su www.kiavento.com/open-weekend-kia-ev3

La missione di KIA è quella di ampliare l'accesso ai crosover/SUV elettrici offrendo un'esperienza straordinaria, ed EV3 risponde ai dubbi comuni sulla mobilità elettrica, con un'autonomia fino a 600 km e una capacità di ricarica ultra-rapida.

Gli interni di EV3, ispirati alla natura, offrono un ambiente spazioso e confortevole, concepito per ospitare comodamente cinque persone. Materiali sostenibili, come il PET riciclato, contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente, mentre il sistema di illuminazione ambientale e sedili ribaltabili garantiscono comfort durante ogni sosta.

Il display widescreen da 30 pollici suddiviso in più sezioni consente un controllo touch intuitivo di tutte le funzioni, mentre la possibilità di scegliere tra vari temi interni, tra cui opzioni ispirate agli elementi naturali, permette di personalizzare l'esperienza a bordo.

EV3 è equipaggiato con un motore elettrico da 150 kW che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Grazie alla piattaforma E-GMP di Kia, il veicolo offre un'autonomia best-in-class di 600 km e può essere ricaricato dal 10 all'80% in soli 31 minuti.

Inoltre, EV3 introduce la nuova tecnologia di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0 e la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni come laptop e piccoli elettrodomestici, offrendo flessibilità senza precedenti.

EV3 è dotato di una suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist e il Remote Smart Parking Assist, che permettono una guida sicura e confortevole. Il sistema Kia Connect Store consente di personalizzare digitalmente l'abitacolo, mentre l’assistente AI di Kia, debutto per la gamma EV, offre un'esperienza di interazione intuitiva e moderna.

EV3 si propone di estendere l’accessibilità ai veicoli elettrici e di accelerare la transizione di Kia verso la dimensione di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Con EV3, Kia continua a rivoluzionare il mercato dei crossover/SUV elettrici, offrendo una combinazione perfetta di design, prestazioni e innovazione tecnologica. Questo modello rappresenta un nuovo punto di riferimento per i veicoli elettrici compatti, rendendo la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico sempre più vasto.

KIA VENTO ALBA

Alba - Corso Bra, 9

Tel 0173 328234

www.kiavento.com

KIA VENTO CUNEO

Cuneo, via Valle Po 143

Tel 0171 411949

www.kiavento.com