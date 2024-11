Roma, pullman turistico distrutto dalle fiamme allo Sheraton Golf: nessun ferito

(Adnkronos) - Un pullman turistico in via Salvatore Rebecchini, presso lo Sheraton Golf a Roma, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Questa mattina intorno le 6,20 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato la Squadra dell’Eur 11/A con l’Autobotte. Le fiamme hanno coinvolto in parte anche un secondo pullman. Non ci sono stati feriti. Sul posto le Forze dell’Ordine.