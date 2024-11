Russia, attacco con missile intercontinentale: ecco RS-26 Rubezh - Video

(Adnkronos) - La guerra tra Ucraina e Russia si trasforma in un duello di lanci di missili a lungo raggio. Kiev usa gli Atacms americani e gli Storm Shadow anglofrancesi dopo le autorizzazioni di Washington e Londra. Mosca oggi risponde facendo ‘debuttare’ nel conflitto il missile intercontinentale RS-26 Rubezh, con cui le forze armate di Vladimir Putin hanno colpito la regione di Dnipropetrovsk secondo le news diffuse da Kiev.

L’arma, ideata già prima del 2010, non ha avuto uno sviluppo lineare, complici i primi test non del tutto positivi nel 2011. I collaudi successivi hanno consentito di utilizzare il missile a partire dal 2016. L’RS-26 Rubezh ha una gittata di circa 5500-6000 km, è in grado di colpire in profondità il territorio dell’Ucraina se si considera che il lancio può avvenire da piattaforme mobili, collocabili quindi ad una distanza relativamente ridotta dal confine. Il missile è strutturato per essere armato con testate convenzionali o nucleari.