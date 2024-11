Una giornata coi Guastatori Alpini della Brigata “Taurinense” per gli alunni dell'Istituto Cillario Ferrero di Alba

Si è conclusa nel pomeriggio di martedì 19 novembre, presso la sede del 32° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Taurinense”, una giornata didattica, condotta in favore degli alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Piera Cillario Ferrero" di Alba.



La visita ha dato modo agli alunni di conoscere in prima persona la realtà dell'Esercito e delle Truppe Alpine, entrando a contatto con i valori, attraverso la partecipazione al solenne momento dell'Alzabandiera e alla resa degli onori ai Caduti, con l’addestramento, attraverso la partecipazione alle attività condotte quotidianamente dai Guastatori Alpini, tra i quali la preparazione per l'intervento in caso di pubbliche calamità e con la tecnologia, toccando con mano i mezzi e i materiali in dotazione agli artificieri del 32° Guastatori, costantemente in prima linea nella bonifica del territorio dagli ordigni bellici.

Nel corso della giornata, inoltre, sono state tenute diverse lezioni didattiche interattive mirate alla conoscenza delle corrette norme di comportamento da tenere in caso di rinvenimento di ordigni bellici e alla familiarizzazione con le principali macchine operatrici impiegate dal Genio dell’Esercito a supporto della collettività in caso di pubbliche calamità.

L’iniziativa, ormai una realtà consolidata con gli istituti scolastici della provincia di Cuneo, ha consentito tanto agli alunni quanto al corpo docenti di toccare con mano la preparazione e la professionalità dei Guastatori della Brigata “Taurinense”, oltre che di percepire chiaramente come l’Esercito sia pronto alla difesa del Paese.