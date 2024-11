Usa, Matt Gaetz rinuncia a nomina Trump a guida dipartimento Giustizia

(Adnkronos) -

Passo indietro di Matt Gaetz, che Donald Trump aveva nominato alla guida del dipartimento di Giustizia della prossima amministrazione. Ad annunciarlo è lo stesso Gaetz su X.

"Nonostante il forte entusiasmo, è chiaro che la mia conferma stava ingiustamente diventando una distrazione dal lavoro cruciale per la transizione Trump/Vance", ha scritto, parlando di "incontri eccellenti" con i senatori e di "incredibile supporto di tanti". Ma, "non c'è tempo da perdere". "Ritirerò il mio nome dalla mia valutazione per l'incarico di Attorney General. Il dipartimento della Giustizia di Trump deve essere al suo posto e pronto sin dal primo giorno", conclude.