La giunta comunale di Alba si riunisce in Apro Formazione

Giovedì 21 novembre Apro Formazione ha avuto l’onore di ospitare nella sua sede di strada Castelgherlone nel quartiere San Cassiano la giunta comunale della Città di Alba.

Dopo un light lunch offerto da Alba Accademia Alberghiera, preparato e servito dai ragazzi del terzo anno dei corsi di Cucina e di Sala, il Sindaco Alberto Gatto e i membri della giunta hanno visitato i laboratori, le aule e gli spazi comuni di Apro, da poco rinnovati, accompagnati dal Presidente Paolo Zoccola e dal Direttore Antonio Bosio, che hanno poi presentato una panoramica dei servizi formativi offerti, dei risultati raggiunti nell’ultimo anno e delle linee di sviluppo attuali e future di Apro Formazione.

A tal proposito è stata illustrato alla giunta comunale albese il progetto di riqualificazione energetica e funzionale con la creazione di nuove aree destinate alle attività didattiche e la rivalutazione della struttura in ottica green ecosostenibile come naturale proseguimento dell’implementazione di nuove tecnologie e del rinnovamento negli spazi comuni, nelle aule e nei laboratori già realizzati all’interno.

Un progetto che ha favorevolmente colpito la giunta comunale, guidata dal Sindaco della Città di Alba Alberto Gatto, che ha sottolineato come sarà impegno del Comune fare rete con il tessuto produttivo e gli stakeholder del territorio al fine di sostenere il progetto di Apro Formazione, fondamentale per garantire una formazione di qualità proiettata al futuro, essenziale per la crescita economica e sociale del territorio, ma anche come importante elemento di riqualifica urbanistica di una delle principali porte di accesso alla città.

Al termine della visita la giunta, su disposizione del Sindaco, si è poi riunita presso i locali di Apro Formazione per dibattere le questioni del giorno, modalità questa che rientra in una più ampia iniziativa del Comune che prevede lo svolgimento delle riunioni di giunta presso i più importanti stakeholder del territorio.