Saluzzo, il comune vince il primo premio dell’Anci per la facilitazione digitale i “GAD – giovani animatori digitali” aiuteranno le fasce deboli

Il Comune di Saluzzo in vetta alla classifica dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) per la facilitazione digitale, cioè le iniziative che aiutano i cittadini in difficoltà ad usare le nuove tecnologie e i servizi via web o smarphone.

Per l’ottava edizione piemontese, terza a livello nazionale, del premio “Innovazione e Sviluppo Next Generation” di Anci Piemonte e Anci (realizzato in collaborazione con Anfov - Associazione nazionale per la convergenza nei servizi di comunicazione), il progetto dell’amministrazione cittadina “Next stop: Digitale” si è classificato primo, su 122, e ha ricevuto un premio di 10 mila euro.

Al premio possono partecipare i Comuni e gli enti pubblici.

Il riconoscimento nazionale è andato al Comune di Rocca Sinibalda (Rieti), nel Lazio.

Il denaro ricevuto da Anci sarà utilizzato per la creazione dei “Gad – giovani animatori digitali” che avranno il compito di «intercettare cittadini – spiegano dal municipio - con difficoltà a livello digitale e anche di comprensione della lingua italiana perché stranieri, anziani o a rischio marginalità. Verranno aiutati per accrescere le capacità e le competenze digitali di base, per favorire l'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e quindi per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva da parte di tutti».

Il «Gad» avrà un incarico della durata di circa un anno con l’associazione «Age Uscire insieme» di Cuneo, partner del Comune di Saluzzo per il bando.

Il nuovo progetto è in continuità con altri attuati dal Comune di Saluzzo.

"Nel 2023 è stato avviato il progetto “Alfabetizzazione digitale – dice la responsabile del settore Servizi alla persona del Comune Manuela Maisa – che terminerà a dicembre e stiamo per avviare “Digital-mente”. Così costruiamo e sviluppiamo sempre più un’esperienza all’educazione digitale che sta diventando utile per sopperire la mancanza di servizi specifici di accompagnamento digitale e indispensabile per l’evoluzione continua dei servizi pubblici rivolti ai cittadini".

"Sono molto felice di questo premio – dice l’assessora ai Servizi sociali Fiammetta Rosso .-, perchè innovazione non è solo digitalizzazione, ma anche educazione e accompagnamento delle fasce più deboli al cambiamento. Le nostre facilitatrici sono state un ottimo strumento di inclusione e hanno saputo trasmettere il valore di una pubblica amministrazione vicina alle persone".

Il progetto “Next stop: Digitale” è stato redatto dal settore Servizi alla persona del Comune di Saluzzo con l’educatrice Giovanna Napoletano, la progettista Cristina Giletta, sotto il coordinamento di Manuela Maisa, anche referente alla transizione digitale.

L’assessora Rosso, il segretario comunale Paolo Flesia Caporgno, Maisa, Napoletano e Giletta sono stati all’assemblea Anci al Lingotto (Torino) giovedì 21 novembre per la consegna del riconoscimento.

LA MOTIVAZIONE DELL’ANCI:

PREMIO PIEMONTE

1° premio –

euro 10.000 al Comune di Saluzzo (Cuneo) progetto: “Next Stop Digitale”

Motivazione: Per avere realizzato un utilissimo percorso di alfabetizzazione digitale necessario sia a colmare la mancanza di servizi specifici di accompagnamento digitale per la collettività, soprattutto nelle fasce più deboli, sia per l’evoluzione continua dei servizi pubblici innovativi rivolti ai cittadini. L’alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di una capacità diffusa di fruire dei nuovi servizi, creati dall’innovazione è, infatti, imprescindibile per il cittadino moderno.