Tempo stabile con freddo e gelate diffuse: sarà un weekend da sotto zero

Come previsto nevicate più abbondanti sui settori alpini settentrionali e valle d'Aosta dove la città ha registrato circa 30 cm di neve. Neve anche su Torino e Biella e in generale qualche centimetro su pianure settentrionali. A sud del Po invece pochi centimetri su Alpi cuneesi occidentali bagnati anche da pioggia a causa di un inversione termica in serata. Da oggi una nuova irruzione di aria fredda fredda ci farà avere temperature rigide per buona parte del fine settimana. Bel tempo oggi e domani, qualche nuvola in più domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 22 e domani sabato 23 novembre

Bel tempo e sole per buona parte delle giornate. Ancora residue nevicate sui soli confini nazionali settentrionali nella giornata di oggi. Temperature in rapida discesa dalla serata di oggi per l'ingresso di aria più fredda da nord. Le massime oggi saliranno un po' per effetto del soleggiamento, con valori compresi tra 8 e 12 °C, mentre domani saranno più basse di qualche grado e supereranno i 10°C in pratica sulle sole coste liguri. Le minime domani mattina in pianura saranno diffusamente sotto lo 0 con gelate e brinate estese. Sulle coste saranno tra 4 e 6 °C.

Venti da moderati a localmente forti di Foehn su tutte le regioni oggi, mentre domani assenti o deboli variabili.

Domenica 24 novembre

Irregolarmente nuvoloso e possibili nebbie al mattino. Possibili deboli piogge anche su coste liguri centro-orientali. Temperature ancora rigide ma in leggero aumento. Venti assenti o deboli variabili.

Da lunedì 25 novembre

Una vasta area di alta pressione prenderà di nuovo possesso del Mediterraneo per buona parte dell'inizio settimana prossima, con un rialzo termico soprattutto sulle aree montuose, e probabili nebbie in pianura.

Cuneo

