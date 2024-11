L'Oroscopo di Corinne dal 22 al 28 novembre

ARIETE: Tante saranno le cose che preoccuperanno e tante quelle che si risolveranno, nel senso che se ben seminerete ben raccoglierete: molto dipenderà da voi e dal modo in cui imposterete un andazzo amoroso o professionale… Un successo farà gongolare, un responso penare, una questione pratica incavolare, una proposta gioire, ma nel complesso non vi potrete lamentare a parte dei corrucci spettanti un amico o familiare. Giovedì scompaginato e week end fermentato.

TORO: Se i mesi scorsi son stati opprimenti sappiate che le cose si inquadreranno e che vedrete certe situazioni volgersi a vostro vantaggio a patto di compiere scelte assennate, guardarvi da una femmina serpentina pronta a seminar zizzania da sera a mattina, farvi valere e credere in voi stessi. Se vi recate in luoghi affollati sorvegliate borsa e portafoglio onde scagionare ladrocini. Stramberie in ambito domestico o affettivo. Domenica pazzerella. Gola irritata.

GEMELLI: Gli strali di un Saturno avverso si faranno sentire rendendo l’umore fluttuante e i nervetti saltellanti… In aggiuntiva una persona squinternata avrà il potere di mettere a dura prova la vostra pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico, un versamento vi manderà in tilt e una ridicolaggine costellerà il week-end. Propensione a spaccare oggetti. Se la sfiga abbonda contrastatela appendendo in cucina una treccia d’aglio e dei peperoncini. Evento da festeggiare.

CANCRO: Esiguamente accondiscendenti e sempre più insofferenti mal vi adeguerete a regole e soprusi reclamando diritti violati, spettanze procrastinate, concessioni negate: siete stufi di soprassedere ma suvvia… ancora un briciolo di pazienza e quasi tutte le pedine andranno al posto giusto… Essendo la settimana impegnativa, almeno nel week end, pensate a voi stessi, al relax e a ciò che più vi piace. Improvvisate da figli, zii, cugini o nipotini. Domenica allegrotta.

LEONE: Le stelle, brillando ad intermittenza, sosterranno disguidi così come le nuvole si diletteranno ad oscurare la luce che è in voi ma non importa: voi continuate a tirar dritti per la vostra viuzza scendendo a compromessi perché sarà l’unico modo per districare una matassa, aiutare esseri fragili o non cader preda dello smarrimento. Anziani o fanciulli a cui recar visita o conforto. Comunicato sbalorditivo. Domenica movimentata e telefonata inaspettata.

VERGINE: Con l’ultimo di Luna che il 23 novembre sfoggia nella vostra costellazione riuscirete, proprio all’ultimo istante, a debellare un fastidio attanagliante e a riprendere in mano le redini di una ingarbugliata questione. Si profilano altresì giornate pepate e talmente incasinate dal rinvenire esiguo spazio per il trastullo sia che lavoriate autonomamente o presso terzi. Le finanze andranno salvaguardate e le uscite di denaro contenute anche se un capriccio ve lo concederete.

BILANCIA: Già sin d’ora, i giorni antecedenti al Natale appaiono frenetici e soltanto lontanamente ipotizzare di riposare è pressoché impossibile considerata la mole di lavoro da smaltire. Un eccesso di stress vi porterà a sbottare rimanendo nel contempo nauseati di chi si innalza ad onnisapiente e poi brindate all’ostacolo sormontato perché, per un fiocco di neve squagliato, scamperete un guaio così come non saprete se partecipare ad un festeggiamento o meno.

SCORPIONE: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, perfezionare ciò che sta a cuore, bilanciare un settore incline ad impennate e pensare ad un mucchio di cose poi, in prospettiva del prossimo Natale, cominciare già sin d’ora ad organizzarvi mentre, in ambito amichevole, meglio fare una cernita e tenere soltanto chi dimostra di guadagnarsi la vostra fiducia. Domenica festaiola, specie se compite gli anni.

SAGITTARIO: La settimana si palesa concitata, rigurgitante di sensi e controsensi, inconvenienti e soddisfazioni, al punto di passare velocemente dalle stelle alle stalle. La prevalenza di taluni aspetti planetari sparpaglierà inghippi, perplessità e amenità sul palcoscenico di una vita dove di gente che recita falsamente e di problemini ne avete le scatole piene ma, grazie ad un appoggio impensato, riuscirete in un intento agognato. New da figlioli o anziani signori. Sabato agitato.

CAPRICORNO: Trafelati e intronati vorrete stare lontano mille miglia da tutto il caos che precede il Natale invece vi toccherà correre da una parte all’altra, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però su con il morale perché molto presto sistemerete una questione traballante. Coltivate inoltre un’amicizia, non arrabbiatevi per inezie e se invitati ad un ritrovo accettate senza fare in muso o mugugnare. Incontro casuale.

ACQUARIO: Con Marte opposto al Sole vi sentirete agitati e timorosi di non riuscire ad affrontare le incombenze gravanti sulle vostre spalle così come dovrete sostenere delle spese, riflettere riguardo ad un investimento o acquisto abbastanza importante, contrastare un’iniquità, valorizzare un’amicizia, accettare un barboso invito e reclamare ciò che vi spetta. Nel weekend vi ritroverete con una combriccola o riceverete un buffo messaggio. Propensione a raffreddori.

PESCI: Fanno ansimare sia la congiunzione di Saturno col Sole che l’opposizione dell’ultimo quarto di Luna, atti a favorire una larvata inquietudine dettata anche dal fatto di non sapere bene come organizzarvi sia in casa che sul lavoro. Solo dopo martedì vi riprenderete un pochino ritrovando un barlume di sicurezza e serenità. Fattibili delle disquisizioni tra coniugi, una spesa da sostenere, un acciacco stagionale e una domenica allegra ma concitata o disordinata.

Le stelle, come lucciole, illumineranno la strada di chi si è smarrito nelle proprie insicurezze.