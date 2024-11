Ginitaly, presentata nel Palazzo della Regione di Torino l'anteprima natalizia [FOTO e VIDEO]

Dopo la presentazione del 4 novembre a Mondovì, il Festival del Gin e del Ginepro è stato svelato nel Grattacielo della Regione Piemonte a Torino giovedì 21 novembre. La città di Mondovì apre il sipario sul festival nazionale del gin e del ginepro che vivrà una straordinaria anteprima sabato 7 e domenica 8 dicembre a Mondovì, nel magico scenario di Piazza Maggiore e dei palazzi storici che le fanno da cornice, nel contesto del ricco calendario natalizio in cui sarà inserita la manifestazione, che vivrà una grande festa di apertura con il DJ Set di Boosta, fondatore e tastierista dei Subsonica, venerdì 6 dicembre.

GINITALY è il Festival Italiano dedicato al GIN e all’eclettico mondo che lo circonda, una grande esposizione immersiva e diffusa di gusto e conoscenza del distillato per eccellenza, da assaporare nel centro storico della bellissima città piemontese di Mondovì, polis italiana delle mongolfiere. GINITALY rappresenterà un’occasione imperdibile di incontro tra i produttori e gli amanti del Gin in cui non solo poterlo gustare e acquistare, ma dove poterne scoprire storia, tendenze e curiosità avvolti nella ricchezza artistica della città del Moro che, per l’occasione, svelerà le proprie bellezze aprendo le porte dei suoi scrigni naturali, architettonici e culturali.



[I protagonisti della presentazione torinese]

L’antico nome latino di Mondovì, mons vici, che indica il monte di Vico, fa subito intuire il legame con la montagna e perché sia stata scelta questa cittm ai piedi delle Alpi battute dai venti marini come location ideale per celebrare i distillati di ginepro.

Sui monti che abbracciano Mondovì in un ecosistema unico, ricchissimo di specie animali e vegetali e caratterizzato da una biodiversità elevatissima, le piante di ginepro crescono spontanee e abbondanti sulle pendici rocciose in terreni talora appena sufficienti per mettere piccole radici e, nonostante debbano combattere duramente per sopravvivere, sviluppano caratteristiche uniche di profumo e colore, un concentrato di oli essenziali straordinari grazie all’influenza del vicino Mar Mediterraneo.

All’inizio del Novecento il Gin era commercializzato con il nome di ‘Distillato di Ginepro secco. Numerosi documenti storici attestano che la distillazione delle bacche di ginepro fosse praticata in queste valli fin dalla fine dell’ottocento. Le bacche venivano raccolte rigorosamente a mano dai montanari lungo i pascoli alpini, essiccate in altitudine e poi portate a valle per la distillazione.

Main partner del Festival Italiano del Gin e del Ginepro é BORDIGA, azienda storica piemontese dove il “raccolto a mano” è parte integrante del lavoro di distilleria, della storia, dei valori e anche della missione di un brand unico e importante, attento a portare avanti una produzione nel pieno rispetto della stagionalità, della natura e dei suoi ritmi. Ciascuno di questi aspetti, si traduce in botaniche spontanee raccolte a mano, senza l’ausilio di motori, né pesticidi e fertilizzanti e, soprattutto, nel rispetto dell’ambiente.

La storia di questa azienda familiare, fondata a Cuneo nel 1888, è da sempre intrecciata con quella del territorio e delle persone che lo abitano, in una preziosa condivisione di saperi, esperienze e conoscenze.

Manuela Mattalia General Manager and shareholder di Bordiga, intervenuta durante la conferenza stampa ha sottolineato: «La nostra azienda, dal 1888 ha fatto della promozione delle botaniche delle nostre valli alpine e dei prodotti a km zero una vera e propria missione. Bordiga produce fin da inizio Novecento il gin Occitan partendo dal ginepro raccolto dai nostri montanari con una ricerca costante per la massima qualità possibile. Una storia che va raccontata e che ci spinge a credere fortemente in un festival come il Ginitaly, un festival che nasce proprio per fare cultura sulle origini e sul futuro di questo prodotto che sta vivendo una grande stagione, ma con una storia che affonda le radici in quella del nostro Piemonte».

Il programma della preview

Alla presenza dell’assessore regionale Marco Gallo, del sindaco di Mondovì Luca Robaldo e dell’assessore monregalese Alessandro Terreno con gli organizzatori, la direttrice creativa Valentina Moretto per l’Associazione Culturale On Stage e Wand EVENTS e Graziano Gabbio, presidente di WakeUp, che si occuperà dell’animazione musicale, presentati dal giornalista Marcello Pasquero, hanno svelato il ricco programma dell’anteprima del Festival del Gin e del Ginepro.

Il primo cittadino monregalese e presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha spiegato: «Inizia ufficialmente un percorso che ci condurrà, nella primavera 2025, alla prima edizione di GINITALY, dopo una gustosa anteprima prevista tra il 6 e l’8 dicembre prossimi. Una manifestazione che intende promuovere un consumo consapevole degli alcolici, nell’ottica di sottolineare la valenza e la cultura di un prodotto, il ginepro appunto, che da sempre intreccia la propria storia con quella delle nostre vallate. GINITALY, dunque, come festival culturale rivolto ad estimatori, conoscitori o semplici curiosi, nel segno di una città atavicamente legata alla terra e ai suoi frutti, come testimonia la presenza dell’ultimo Comizio Agrario d’Italia, attivo a Mondovì fin dal 1867».

«Una città circondata dalle montagne che da sempre beneficia della sua biodiversità unica, e oggi è rivolta alla promozione della sostenibilità e tutela ambientale -aggiunge l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - da qui, dunque, la scelta, come Amministrazione comunale, di provare a divenire un punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione dei distillati di ginepro. L’anteprima di GINITALY del prossimo 7 e 8 dicembre, insomma, come opportunità di approfondimento dedicata agli appassionati, ma anche come momento di festa per il pubblico giovanile oltre che di aggregazione per le famiglie, alla luce del variegato programma di “Un Natale da Fiaba” a fianco del quale sarà inserita la manifestazione”.

Il ricco programma dell’anteprima di GINITALY prenderà il via, venerdì 6 dicembre, con un Opening Party nel suggestivo Museo della Stampa, che porta la firma di Wake Up, l’associazione ricreativa e culturale monregalese che ha fatto cantare e ballare oltre 20 mila persone nell’estate cittadina, culminata con il dj set di Bob Sinclair sotto la torre del Belvedere. L’ospite d’eccezione che saprà far divertire il pubblico, é Boosta fondatore e membro storico dei Subsonica. Boosta, al secolo Davide Dileo, torinese, classe 1974, è musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio e televisivo oltre che noto scrittore tra i più apprezzati in Italia e in Europa. Boosta sarm accompagnato dagli esperti e amati Dj del Moví, il Mondovì Music Festival.

I biglietti per il weekend, chiamati GIN PASS, sono già acquistabili sul sito ciaotickets.com. Il Gin Pass, del valore di 12 C, scontato on-line a 10 C, è il lasciapassare che comprende:

Il Biglietto a/r per la Funicolare (salita da Mondovì Breo a Piazza)

Il Gin Thimble, il ditale realizzato in ceramica dalla storica fabbrica artigiana di Mondovì, Ceramiche Besio 1842, in collaborazione con il Museo dedicato, necessario per poter richiedere gratuitamente a tutti i produttori l’assaggio di un dito di gin.

Il biglietto di accesso al Museo della Ceramica che si potrà visitare e dove sarà allestita la Bordiga Suite con tutti i prodotti e i cocktail a cura della barlady ufficiale del GINITALY, la fuoriclasse Margherita Bonino, con i distillati dell’official Gin Partner Bordiga 1888.

L’ingresso al Gin Market, il Mercato dei Produttori nell'Antico Palazzo di Città, con visita alla collezione permanente di Bastoni da Passeggio.

Lo sconto di 2C sul biglietto di ingresso alla mostra Andy Warhol-Influencer nell'ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì Breo, curata da Belocal Piemonte.

Il Gin Thimble sarà personale e dovrà essere mostrato come lasciapassare.



[Da sinistra: Gallo, Robaldo e Terreno]

Il fulcro dell’anteprima del GINITALY sarà quindi nel weekend in Piazza Maggiore che è storicamente l’agorà della città e nella quale, durante le festività natalizie farm bella mostra un sontuoso albero di Natale vivo, addobbato e illuminato in blu dedicato al GINITALY, che verrà acceso sabato 7 alle 17 durante l’inaugurazione ufficiale dell’evento.

Per l’occasione, grazie all’Aereoclub cittadino, sulla piazza svetterà una meravigliosa mongolfiera dal pallone blu, vero e proprio simbolo della città di Mondovì, da utilizzare come punto selfie per tutti i visitatori, brindando con un balloon scintillante di ghiaccio e Gin Tonic!

La scelta del weekend dell’Immacolata non è casuale, in quanto il ginepro è, tra gli svariati simboli del Natale, uno dei più antichi, in tutti i tempi e presso molti popoli protettore contro gli spiriti malvagi e le forze del male. Secondo la tradizione, avrebbe protetto Maria mentre era in fuga dai soldati di Erode. Per questo motivo ancora nel secolo scorso si piantavano i ginepri vicino alle abitazioni e nelle campagne piemontesi, come in altre diffuse aree italiane, nelle sante notti di Natale, di San Silvestro e dell’Epifania, si usava appendere rami di ginepro alle porte delle case e delle stalle come portafortuna o bruciarli per arrecare serenità, e purificare l’aria col suo fragrante profumo e conservandone poi il carbone per impiegarlo durante l’anno in vari riti scaramantici.

Mondovì sarà quindi anche la città del Natale con il “Natale da Fiaba”, incentrato sui quattro regni della fiaba più amata e conosciuta di sempre, lo Schiaccianoci, che prenderanno vita in un percorso ricco di installazioni, personaggi in costume, arte di strada e animazioni, con bancarelle e casette in legno a tema, e il Meraviglioso Mondo di Natale del centro commerciale di Mondovicino con una programmazione varia e ricca di attrazioni e spettacoli dal 22 novembre al 6 gennaio.

Con l’accensione dell’albero di Piazza Maggiore, sabato 7 dicembre apriranno gli stand del GIN MARKET, il mercato dei produttori nell’Antico Palazzo di Città che, per accogliere i prestigiosi e selezionati produttori, sarà allestito come un elegante spazio mercato eco-friendly con desk stand per gli espositori realizzati in materiali riciclabili e 100% made in Italy, personalizzati con stampe digitali a colori atossici e certificati.

L’accesso alla piazza e ai palazzi sarà libero e gratuito. Si potrà parcheggiare a Mondovì Piazza, ma è consigliato lasciare l’auto a Breo e godersi un suggestivo viaggio, incluso nel Gin Pass, nella funicolare storica le cui cabine per l’occasione saranno avvolte di luce blu ginepro.

Saranno presenti due biglietterie che avranno anche la funzione di info-point e di punto di ritiro per chi ha acquistato i biglietti on-Line, una a Breo, di fronte all’ ex Chiesa di Santo Stefano, chiesa che ospita fino al 6 gennaio la bellissima mostra monografica ANDY WHAROL INFLUENCER, dedicata al maestro della pop art internazionale, a cura dell’associazione BeLocal Piemonte, l’altra in piazza Maggiore.

Nella piazza sarà presente anche il pullman dell’ Arma dei Carabinieri per promuovere un consumo consapevole dell’alcol, con la possibilità di effettuare l’alcol-test. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e fortemente voluta dal sindaco Luca Robaldo.

Saranno disponibili per l’acquisto anche i Gin Token del valore singolo e uniformato di 10C per ritirare un cocktail a scelta tra le proposte creative dei produttori.

I Gin Token sono gim pre-acquistabili on-line su ciaoticket.it in diversi carnet a prezzi scontati.

A supervisionare la preparazione dei Cocktail sarà presente la preziosa partnership dell’Associazione Barman Italiani, guidata dal presidente Bernardo Ferro, con le dimostrazioni della pluricampionessa Marina Milan, barlady di fama internazionale.

Il biglietto della funicolare gratuito e uno sconto di 2 C saranno il regalo riservato a chi acquisterà il GIN PASS online fino al 6 dicembre su ciaoticket.it

Nell’area GIN & FOOD sarà possibile degustare prodotti tipici da abbinare ai cocktail e scoprire piatti innovativi che vedranno il gin protagonista anche in cucina, presentati da grandi chef del territorio come il due volte Michelin Star Fulvio Siccardi.

In esclusiva per l’evento Siccardi, noto mastro pastaio, preparerà uno straordinario raviolo ripieno di brasato al gin mantecato al burro d'alpeggio e alle bacche di ginepro.

Non mancherà il migliore Hamburger Gourmet d’Italia dell’ Excalibur Burger Pub di Revello, con lo chef campione italiano Daniele Barra con specialità di carne marinata e aromatizzata con i gin di Bordiga.

Galup, il marchio simbolo dei panettoni piemontesi sarà presente con uno stand in cui servirà i panettoni da abbinare allo zabaione al gin preparato dal maestro di pasticceria Fabio Gerlotto che, nell’area dedicata ai dolci proporrà anche altre prelibatezze come i babà al gin con la panna montata e le gelatine frizzanti al gin tonic.

Non mancheranno i momenti di confronto e dibattito tra i produttori in cui fare cultura e storia intorno a un prodotto unico.

La città di Mondovì è pronta per diventare la capitale del Gin e del Ginepro.