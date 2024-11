Il cane-cantante alla Corrida, anche Katy Perry è una fan - Video

(Adnkronos) - Un cane canta Roar di Katy Perry alla corrida, la star del pop apprezza e il post vola su Instagram. L'esibizione di un cantante-cane nello show condotto da Amadeus sul Nove diventa un caso social. Le 'note' intonate dal concorrente a quattro zampe vengono celebrate con un post sul profilo Instagram della trasmissione.

Tra i commenti, spunta il giudizio entusiasta di Katy Perry. Un 'ok slay' che vale un pollice in su per l'artista sui generis. E, ovviamente, il post prende il volo. Il commento della star del pop diventa un trampolino che vale milioni di visualizzazioni per il video.