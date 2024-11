L'AslCn2 sul podio a Torino per il "Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation"

Giovedì 21 novembre, con un evento di premiazione all’interno della storica palazzina del Lingotto di Torino, sono stati proclamati i vincitori dell’ottava edizione piemontese e della terza edizione nazionale del “Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation”.

Il “Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation” è promosso e ideato da ANCI Piemonte e realizzato con la struttura operativa di ANFoV (Associazione nazionale per la convergenza nei servizi di comunicazione), in collaborazione con ANCI nazionale (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). E’ rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici italiani per valorizzare progetti promotori d’innovazione in linea con il programma Next Generation UE e il PNRR.

In questo contesto moderno e sfidante, l’ASL CN2 si è aggiudicata il “Premio speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ”, istituito per rendere merito a “un progetto innovativo dedicato al Cuneese”. L’Azienda Sanitaria ha ottenuto l’ambìto riconoscimento grazie al progetto CON TRASPORTO, che realizza, attraverso le tecnologie digitali, una strategia per colmare il divario di accesso ai servizi sanitari nelle aree non servite da mezzi di trasporto pubblici. “CON TRASPORTO – riporta la motivazione del premio – offrirà un utilissimo servizio di trasporto a chiamata, attraverso una app o al telefono, aperto a tutti i cittadini, sfruttando le tecnologie digitali, verso le sedi dell'ASL CN2. Il progetto si distingue per flessibilità, efficienza, integrazione con altre forme di trasporto, costi ragionevoli e facile replicabilità su altri territori”.

All’edizione di quest’anno si erano candidate 122 realtà pubbliche da tutta Italia, un dato superiore a quello dello scorso anno, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti dai progetti presentati di oltre 15 milioni di persone. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dell’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, dell’Assessore all’Innovazione della Città di Torino, Chiara Foglietta, dei vertici di ANCI nazionale e di ANCI Piemonte, oltre ai rappresentanti degli enti patrocinanti e degli sponsor.

Per l’ASL CN2 hanno ritirato il premio Paola Malvasio, Commissario, e Giuliana Chiesa, Responsabile Progetti, Innovazione e Ricerca. L’importo in denaro relativo al premio (cinquemila euro) sarà utilizzato per contribuire all’implementazione e allo sviluppo del progetto stesso.