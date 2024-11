Le luci di Natale? Sotto le torri le pagano Aca, Comune e Banca d'Alba. Domani l'accensione

Calde e scintillanti lucine torneranno ad ornare i palazzi, le piazze e le vie della città. Sabato 23 novembre ad Alba si accenderanno le luminarie, che daranno continuità al clima di festa ed entusiasmo generato dalla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, perpetuandolo fino all’Epifania.

Associazione Commercianti Albesi, Banca d’Alba e Comune di Alba proseguono infatti la consueta collaborazione, con l’obiettivo di sostenere le attività economiche della città di Alba.

Una calorosa accoglienza e un’atmosfera serena sono le impressioni che ogni anno si ricreano in questo felice e atteso periodo, un forte e ottimistico segno positivo che proviene dalla città di Alba e di cui potranno godere i turisti così come i residenti. Le luci di Natale da sempre sono simbolo di gioia, un'attrazione in grado di favorire gli acquisti dei doni nei centri commerciali naturali e dare ossigeno ai negozi di vicinato.

ACA, Banca d’Alba e Comune di Alba sosterranno il costo d’installazione delle luminarie e l’esborso energetico a loro dovuto, alleggerendo così gli esercizi commerciali.Le luci sono esclusivamente a led, così da contenere comunque i consumi.

«Anche quest’anno prosegue, consolidandosi, la grande collaborazione tra la nostra Associazione, il Comune di Alba e Banca d’Alba – afferma il presidente ACA Giuliano Viglione – Gli obiettivi sono molteplici. In primis si tratta di un’importante operazione d’immagine, sottolineando la calda accoglienza che questo territorio riservaa turisti e avventori. Inoltre, le luminarie incentivano il commercio di vicinato, dato che sono un importante veicolo promozionale che ogni anno attrae la clientela, senza gravare sulle imprese. Infine, si eviterà che cali l’entusiasmo dopo la chiusura della Fiera, garantendo così una città vestita a festa da ottobre a gennaio».

Commenta il presidente di Banca d'Alba, Tino Cornaglia: «Le luminarie sono una tradizione che ravviva la città nel periodo natalizio. Quest’anno, peraltro, l’accensione coincide con l’inaugurazione a Palazzo Banca d’Alba della mostra “Dalle grotte vaticane ad Alba: la Madonna della Bocciata”, alla quale invitiamo tutti coloro che si recano in città per le festività».

«Sabato, la nostra bella città indosserà un nuovo vestito, quello natalizio – afferma il sindaco di Alba Alberto Gatto -. Le luminarie ci accompagneranno fino alla fine delle festività, donando eleganza e serenità a tutte le cittadine e i cittadini che passeggeranno per le nostre vie. Come da tradizione, prosegue la bella collaborazione con ACA e Banca D’Alba, le luci di Natale rappresentano un’occasione in più per godersi la nostra città in tutto il suo fascino, in questi mesi che hanno un significato speciale. Le luminarie contribuiscono a generare quell’atmosfera intima e rara che il solo periodo natalizio sa regalarci».