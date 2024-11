Mobilità sostenibile tra Alba e Bra: a Pollenzo la Fondazione CRC presenta il suo "Quaderno 47"

Condivisione e confronto, verso strategie e politiche comuni d’area. Questi gli obiettivi del convegno “Mobilità sostenibile nel territorio Alba-Bra”, in programma sabato 30 novembre alle 9.45 a Pollenzo, nell'Aula Magna dell'Università di Scienze Gastronomiche. L’evento, organizzato dai Comuni di Bra e di Alba in collaborazione con la Fondazione CRC, sarà l'opportunità per approfondire - con focus territoriale - il tema della mobilità sostenibile.

Si partirà dalla presentazione del documento “Quaderno Q47 - Soluzioni territoriali di mobilità sostenibile” (https://fondazionecrc.it/documenti/quaderno-47/) a cura della Fondazione CRC. A partire dai risultati contenuti nel Quaderno e attraverso i contributi di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, si cercherà di delineare delle linee comuni per il futuro, per affrontare insieme le sfide per il futuro della mobilità.

“La creazione di un futuro di mobilità innovativa, efficiente e sostenibile è una sfida sempre più impellente, per rispondere da una parte a obiettivi climatici e sociali e, contestualmente, alle problematiche che la nostra società sta vivendo. Non si tratta solo di movimento, ma di progresso – commentano gli assessori alla Mobilità del Comune di Bra Francesca Amato e di Alba Edoardo Fenocchio –. In tal senso crediamo sia fondamentale affrontarla insieme, promuovendo il confronto e sinergie territoriali tra pubblico e privato. Ringraziamo la Fondazione CRC per aver accolto il nostro invito a presentare il suo approfondimento in questa sede: un importante punto di partenza che ci restituisce una fotografia della situazione attuale, da cui partire per ragionamenti condivisi di area territoriale”.

Info e prenotazioni: mobilitasostenibile.alba.bra@gmail.com.