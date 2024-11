Putin, nuovo messaggio a Usa e Ucraina: "Nessuno ferma i nostri missili" - Video

(Adnkronos) - "Il missile Oreshnik non può essere intercettato. Nessuno ha le armi che abbiamo noi". Vladimir Putin invia un nuovo messaggio di 'avvertimento'. Il presidente russo, a 24 ore dall'attacco compiuto contro Dnipro con un nuovo missile a medio raggio, raduna i vertici militari, le industrie del settore della Difesa e i tecnici che hanno sviluppato il nuovo missile russo. Mosca avvierà la produzione in serie della nuova arma, che al momento -dice Putin- non può essere fermata da nessuno al mondo.