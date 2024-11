'Spellbound' su Netflix, Massimo Ranieri tra le voci: "Per i miei sogni serve armadio a 6 ante" - Video

(Adnkronos) - "Quando torno a casa non dormo perché penso a cosa vorrei domani quando sarò giovane. Penso a quello che vorrei fare perché ho ancora il desiderio di dare e di scoprire cose nuove". A dirlo all'Adnkronos è Massimo Ranieri che, dopo 'Il gobbo di Notre Dame', torna al doppiaggio con 'Spellbound - L'incantesimo'. Nel film Netflix e Skydance Animation, da oggi in streaming, presta la sua voce a due personaggi "completamente opposti tra di loro", Bolinar e Flink. Diretto da Vicky Jenson (già alla regia di 'Shrek'), il film animato narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei sovrani di Lumbria, che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri.