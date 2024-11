Asava, due nuove ambulanze e i riconoscimenti ai volontari per gli anni di servizio in associazione (FOTO E VIDEO)

Venerdì 22 novembre è stata una serata speciale per i 200 volontari di Asava, Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza di Alba, che, come ogni anno, ha premiato la fedeltà dei propri associati riconoscendo il loro impegno nei tanti anni di servizio.

La serata si è aperta con una breve messa e la benedizione di due nuove ambulanze, da parte di Monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba, accompagnato da don Antonello Pelisseri, parroco di Grinzane Cavour.

Prima della cena conviviale, i riconoscimenti ai volontari in base ai loro anni di servizio all’interno dell’associazione. Premiati per i 45 anni di servizio: Luciano Parussa e Giuseppe Messa, per i 40 anni: Claudio Rosso, per i 35 anni: Ezio Grosso e Daniele Blengio, per i 30 anni: Loretta Saglietti, per i 25 anni: Pierino Poggio, Guido Porro, Enrico Bolla, Michele Costa, Franco Destefanis, per i 20 anni: Marco Chimera e Claudio Rava, per i 15 anni: Elio Antonione, Renato Testa, Angelo Viberti, per i 10 anni: Natale Ciccone, Antonio Luigi Grimaldi, Stefano Zantonello, Domenico Anselma, Roberto Rosini, per i 5 anni di servizio: Ettore Cogno, Claudia Carpi, Omar Puppione, Giorgio Pesci, Roberto Giachino, Francesca Bo, Monica Chiriotti, Franco Sampò. A tutti i volontari è stato consegnato un attestato.

Diversi i rappresentanti della pubblica amministrazione e non solo, intervenuti all’evento per esprimere la loro vicinanza all’associazione e il loro plauso per l’importante e ineguagliabile lavoro svolto, a partire dal sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau, il consigliere provinciale, Massimo Antoniotti, il sindaco di Alba, Alberto Gatto e alcuni rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Serralunga d’Alba, Neive e Novello, Vincenzo Sciortino, presidente regionale Anpas, Michele Isoardi, presidente provinciale Anpas, la dottoressa Simona Garrone, coordinatore della centrale operativa 118 di Saluzzo, accompagnata dalla dottoressa Sara Borga, direttore delle postazioni territoriali del 118 di Cuneo per finire con la visita a sorpresa del presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha espresso il suo plauso per il lavoro dei tanti volontari e rimarcato quanto sia importante il loro operato, per poi soffermarsi a salutare personalmente i volontari, facendo un giro tra i tavoli.

Con l’occasione è stato ricordato un altro appuntamento importante per l’associazione, che ci sarà il 29 novembre a Torino, presso il Palazzo della Regione, dove Leoluca Mancuso, ex presidente e socio fondatore dell’Asava, verrà premiato nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). A Leoluca Mancuso, che continua ancora oggi il suo impegno come volontario, verrà tributato un riconoscimento per il suo contributo all’associazione e al volontariato.

A fine serata le parole del presidente Franco Sampò, nella nostra video intervista.