Ieri sera, venerdì 22 novembre intorno alle 21.30, un uomo di 57 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Borgo San Dalmazzo, in via Discesa Molino.

La segnalazione è arrivata ai carabinieri da parte di familiari e amici. L'apertura porte è stata eseguita da parte dei vigili del fuoco di Cuneo.

A constatare il decesso un medico. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.