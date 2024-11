L’insegnante di inglese che fa la differenza è alla scuola media salesiana di Bra

Un’insegnante che fa la differenza, secondo la Cambridge University, e che porta una didattica interattiva e ludica nelle sue classi, dedicandosi anche alle certificazioni linguistiche e alle vacanze studio.

Da sette anni Chiara Noello, 33 anni, originaria di Luserna San Giovanni, è la professoressa d’inglese della scuola media salesiana di Bra. “Siamo una scuola piccola, ma molto lanciata sul lato delle lingue. Fin da quando sono arrivata, ho proposto dei viaggi all’estero. Siamo stati a Londra, poi c’è stato il Covid e abbiamo sospeso. In seguito abbiamo ottenuto l’accreditamento Erasmus e da quattro anni andiamo ogni estate in Irlanda a fare una vacanza studio ospitati nelle famiglie. I ragazzi hanno lezione al mattino e poi visitano le città durante il pomeriggio e nei weekend. Le famiglie degli studenti danno solo un piccolo contributo e tutto il resto è pagato” racconta Noello.

Oltre al progetto Erasmus, la professoressa si è impegnata nella preparazione delle certificazioni linguistiche Cambridge: “Agli studenti propongo delle conversazioni a coppie, simulando delle situazioni reali, come andare al ristorante nel Regno Unito. Eventualmente, ci si può preparare per gli esami di livello B1, il Pet. Il corso è aperto sia alle classi seconde che alle terze. Lo scorso anno in realtà ci hanno riconosciuto come centro ufficiale Cambridge perché tutti i ragazzi hanno sempre superato l’esame già in seconda. Alcuni hanno preso addirittura il livello B2”.

I risultati conseguiti in questi anni nella conoscenza della lingua e cultura inglese, con soddisfazione da parte degli studenti stessi, hanno portato Chiara Noello a essere selezionata fra i vincitori della nona edizione dei Preparation Centres Awards, aggiudicandosi il terzo posto nella categoria ‘English teacher who makes a difference’, aperto a tutte le scuole d’Italia che sono accreditate come centro di certificazione. “Ho partecipato a questo concorso, in cui veniva richiesto di registrare un video e giustificare perché, secondo me, la mia scuola e io come insegnante di inglese faccio la differenza. Ho spiegato che mi servo di una didattica ludica e interattiva, uso dei giochi e cerco di farli parlare il più possibile”. Il prestigioso riconoscimento della Cambridge University è stato consegnato mercoledì 20 novembre all’Ambasciata inglese a Roma.

Un traguardo raggiunto grazie alle esperienze fatte in classe. Dopo aver conseguito la laurea magistrale, nel 2017, Noello infatti ha sempre lavorato sia alle medie che alle superiori. Quattro anni fa è entrata di ruolo e attualmente si muove tra la scuola media salesiana di Bra e il liceo linguistico di Valenza. Anche lì, da quest’anno, tiene i corsi per le certificazioni.