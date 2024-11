Alba: giunta nel quartiere San Cassiano lunedì 25 novembre

Lunedì 25 novembre alle 21 nella sede di Apro Formazione in Strada Castelgherlone, 2/a ad Alba, il secondo appuntamento con la “Giunta nei Quartieri”: il nuovo format proposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Gatto che ogni mese radunerà sindaco e assessori in un quartiere della città.

Dopo l’incontro di ottobre al quartiere Gallo, a novembre sarà San Cassiano ad ospitare la Giunta. In quest’occasione cittadini e residenti potranno ascoltare l’operato dell’amministrazione, chiedere informazioni, segnalare disservizi o problemi e confrontarsi con il sindaco Alberto Gatto e la squadra di assessori.

“La Giunta nei Quartieri rientra tra le iniziative che vogliamo portare avanti in questi cinque anni, con l’obiettivo ambizioso di rendere l’operato dell’amministrazione vicino ai cittadini e percepito dalla comunità, integrandolo con le proposte e le osservazioni che proprio i quartieri sono spesso in grado di mettere in campo” - dichiarano Lucia Vignolo e Davide Tibaldi, Assessori con deleghe rispettivamente alla partecipazione attiva e ai quartieri.

L'appuntamento di dicembre sarà nel Quartiere Masera ed è in programma, salvo variazioni, per il giorno 19 dicembre.