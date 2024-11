Alba, il sindaco Gatto e la Giunta comunale in visita all’Apro

Nella giornata di giovedì, il Sindaco di Alba Alberto Gatto, accompagnato dalla Giunta Comunale, ha fatto visita all’Apro, un’eccellenza educativa e formativa del territorio. La delegazione è stata accolta dal Presidente Paolo Zoccola, dal Direttore Antonio Bosio e da un gruppo di insegnanti che li hanno guidati nella scoperta delle numerose attività e delle strutture della scuola.

Durante la visita, il Sindaco e la Giunta hanno avuto modo di esplorare entrambi i rami dell’edificio: dall’accademia alberghiera, che forma i futuri professionisti del settore enogastronomico, ai laboratori di tornitura, design digitale, meccanica e robotica, luoghi in cui tecnologia e innovazione si intrecciano per rispondere alle richieste del mercato del lavoro.

L’obiettivo della visita istituzionale è stato quello di approfondire le potenzialità dell’Apro per Alba e per l’intero territorio, con un focus su due aspetti centrali: l’offerta di una formazione lavorativa qualificata e il ruolo fondamentale della scuola come punto di integrazione e inclusione all’interno della comunità albese.

Il Sindaco Alberto Gatto ha dichiarato: "Ringrazio calorosamente il Presidente, il Direttore e tutto il personale dell’Apro per l’ospitalità e per il prezioso lavoro che svolgono. In un momento storico come questo, è fondamentale per il tessuto sociale ed economico di Alba e dintorni riuscire a rispondere alla crescente domanda di capitale umano qualificato, pronto a inserirsi nel mondo del lavoro. L’Apro è un attore importante per raggiungere questo obiettivo."

L’appuntamento con Apro non finisce qui: il Sindaco e la Giunta torneranno lunedì 25 novembre alle ore 21.00 per l’evento “Giunta nei quartieri”, un incontro aperto a tutti i cittadini e residenti del quartiere San Cassiano. Sarà un’occasione per confrontarsi direttamente con l’Amministrazione comunale su temi di interesse per la comunità.