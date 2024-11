Giornata nazionale dell'albero, celebrata la festa coi Carabinieri Forestali

Si sono conclusi ieri, 22 novembre, in provincia di Cuneo gli eventi e le celebrazioni coi Carabinieri Forestali in relazione alla Festa dell’Albero. Sono state messe a dimora 39 piantine rese disponibili dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Sono stati coinvolti all’incirca 1.000 alunni di 14 istituti scolastici insieme a sindaci ed esponenti delle Amministrazioni comunali, ad associazioni ambientaliste, all’Associazione nazionale Forestali in congedo, ai Volontari antincendio boschivo e ad altre istituzioni del territorio.

L’obiettivo della giornata è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza degli alberi, degli ecosistemi forestali e dunque sulle diversificate esternalità positive che derivano dal nostro patrimonio verde: il contrasto ai cambiamenti climatici grazie all’assorbimento di anidride carbonica, la produzione di ossigeno, la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del paesaggio e la sostenibilità ambientale delle attività umane solo per citare le più note. Le foreste in Italia sono in continua espansione con una superficie forestale in crescita, pari a circa 11 milioni di ettari complessivi.

In particolare la giornata dell’albero coi Carabinieri Forestali è stata svolta presso l'Istituto scolastico scuola dell’infanzia di Paesana, l'Istituto comprensivo di Morozz, l'Istituto asilo infantile principessa Maria Pia di Bagnolo Piemonte, l'Istituto scolastico i.c. Garessio scuola primaria e secondaria di Ormea, l'Istituto scolastico comprensivo Beppe Fenoglio plesso di Treiso, la Scuola primaria “Gianni Rodari” di Cardè, la Scuola primaria di Roccavione, l'Istituto comprensivo di Robilante, l'Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto, l'Istituto comprensivo statale “Lalla Romano” plesso di Demonte, l'Istituto comprensivo di Venasca – plesso scolastico di Sampeyre, l'Istituto comprensivo Mondovi - scuola media “Anna Frank” di Mondovì, le Scuole materne – elementari di Roccabruna, l'Istituto Paritario Sorelle Parola di Cervasca, la Scuola Primaria di Santo Stefano Roero.