Maltempo a Rieti, raffiche di vento e pioggia: danni, crolli e allagamenti

(Adnkronos) - Danni, crolli e allagamenti nel territorio di Rieti, colpito da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento e abbondanti piogge. I vigili del fuoco della città e dei distaccamenti territoriali di Posta e Poggio Mirteto, sono stati quindi mobilitati per numerosi interventi di soccorso nell’intero territorio.

Nella sola giornata di venerdì sono stati oltre 40 gli interventi di soccorso tecnico urgente relativi a dissesti statici di elementi costruttivi, servizi di assistenza, rimozione di ostacoli, smottamenti, danni da acqua, alberi pericolanti, crolli parziali di manufatti, opere e costruzioni, straripamenti e altre criticità legate al maltempo.

A Borgovelino, a seguito dell'ampio allagamento di una proprietà agricola, i vigili del fuoco hanno messo in salvo un piccolo gregge di ovini che stava per essere sommerso dall’acqua. Numerose le arterie stradali provinciali in cui la viabilità è stata interrotta a causa della caduta di alberi e, successivamente, riaperte al traffico veicolare dopo il taglio e la rimozione di rami e piante. In più occasioni i vigili del fuoco hanno operato insieme a tecnici comunali e provinciali, vigili urbani, polizia locale, sindaci, carabinieri e polizia.