Natale al cioccolato: la magia del cioccolato torna a None (TO)

La città di None (TO) si prepara a ospitare la 27^ edizione di "Natale al Cioccolato", un evento imperdibile che celebrerà il "cibo degli dei" dal 29 novembre al 1° dicembre 2024. Nato nel 1998, questo appuntamento è diventato un punto di riferimento per gli amanti del cioccolato, conquistandosi un posto di rilievo tra le manifestazioni italiane del settore.

None vanta una storia unica nel panorama italiano: il cioccolato è parte integrante della sua identità dal 1902, quando iniziò a caratterizzarne la prima industrializzazione. Oggi, questa tradizione rivive con rinnovato entusiasmo nella fiera che celebra il passato, il presente e il futuro di questa delizia. "Natale al Cioccolato" rappresenta non solo un omaggio al lavoro di generazioni di nonesi, ma anche un viaggio sensoriale che unisce gusto, cultura e innovazione.

Loredana Brussino, sindaca di None, conferma che "...None al cioccolato nel passato è sempre stato uno degli eventi più attesi dell'anno. Negli ultimi anni questa manifestazione è andata a decadere. Abbiamo percepito un desiderio da parte della cittadinanza di ritrovare questa manifestazione, motivo per cui quest'anno che sarebbe il 27esimo ma io dico che per noi è l'anno zero dal quale si cerca di ripartire , abbiamo deciso di investire maggiormente e ascoltare gli operatori del cioccolato che a più voci chiedevano di spostare la data in un periodo più freddo per questo è diventata Natale al cioccolato. Sono cosciente che è un rischio che ci prendiamo per questo abbiamo deciso di affidarci a Puro stile Italiano che come agenzia organizza eventi rinomati. Ringrazio l'assessore Laura Ferrari alla quale ho affidato questo compito tutti gli assessori e consiglieri che stanno collaborando con lei , la Pro Loco None e tutte le associazioni nonesi che si sono offerte per aiutarci in questa sfida".

L'edizione 2024 sarà un'esperienza completa, capace di conquistare i visitatori attraverso degustazioni, attività e spettacoli. Il cuore pulsante dell’evento sarà il PalaCioccolato, uno spazio dedicato agli appassionati dove ogni dettaglio ruoterà intorno alla scoperta delle mille sfumature del cioccolato. Qui si alterneranno:

Laboratori interattivi , perfetti per grandi e piccoli curiosi di scoprire i segreti del cioccolato.

Interviste in diretta su Live.it , condotte dalla brillante Renata Cantamessa, che coinvolgeranno esperti e artigiani del settore.

Show cooking , con protagonisti i Cuochi della Mole e i Maestri del Gusto, che trasformeranno il cioccolato in ricette uniche e sorprendenti.

Spettacoli musicali e cabaret , che porteranno energia e divertimento.

, che porteranno energia e divertimento. Sfilata "Gran Galà della Moda", per coniugare l’eleganza del design con il tema dolce della manifestazione.

Uno degli aspetti più interessanti della manifestazione è l’attenzione alla versatilità del cioccolato. Oltre a dolci e creazioni culinarie, l’evento esplorerà usi alternativi, come le creme estetiche al cioccolato e le innovazioni che lo vedono protagonista di prodotti mai pensati prima. Sarà un'occasione per scoprire quanto questo ingrediente possa essere sorprendente e adattabile.

Non perdetevi questa straordinaria manifestazione: appuntamento a None dal 29 novembre al 1° dicembre per immergervi in un mondo fatto di dolcezza, magia e tanta passione.