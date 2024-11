Verona-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inter. Per la 13esima giornata di Serie A, i nerazzurri volano a Verona per sfidare l'Hellas di Zanetti, a caccia di punti importanti nella lotta salvezza. Inzaghi vuole invece sfruttare il big match tra Napoli e Roma per avvicinare ancora di più, e magari sorpassare, i partenopei in vetta, ora distanti soltanto un punto.

Il match tra Hellas Verona e Inter è in programma oggi, sabato 23 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

La sfida del Bentegodi tra Verona e Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, sia in streaming sulla piattaforma che da smart tv.