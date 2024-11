Volley maschile A3: Savigliano in Umbria alla ricerca di continuità

Alla ricerca del primo “sacco” lontano dal PalaSanGiorgio. Dopo aver ritrovato il successo sabato 16 novembre contro i Diavoli Rosa di Brugherio, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna in trasferta domenica 24 (alle 19), ospite dell’ErmGroup Altotevere San Giustino per la sesta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. I perugini hanno fin qui raccolto un solo successo nelle loro prime cinque uscite stagionali, a fronte di quattro sconfitte. I punti, comunque, sono 5, perché per ben due volte i ragazzi di coach Marco Bartolini hanno costretto l’avversario di turno agli straordinari con il tie-break, poi perso contro Ancona e Mantova. Al momento sono tra le quattro squadre del girone ad avere un saldo negativo tra set vinti (8) e set persi (13). Al netto di questi dati negativi, però, la compagine di San Giustino è, come tutte le squadre dell’attuale Girone Bianco, una squadra ricca di individualità importanti, che fin qui ha raccolto meno di quanto seminato, complice anche un calendario non proprio favorevole che l’ha costretta già a tre trasferte e ad incroci tutt’altro che agevoli. Potenzialità emerse in modo chiaro lo scorso 26 ottobre, quando nella seconda giornata di campionato l’ErmGroup rifilò un netto 3-1 al quotato Sarlux Sarroch, che nelle due settimane successive travolse in serie Acqui Terme e proprio Savigliano. Tra i punti di forza degli umbri, senza dubbio, i punti garantiti dell’opposto Marzolla (23 nell’ultimo match perso contro Cagliari, con 5 ace) e la qualità dello schiacciatore Cappelletti (17 contro i ragazzi di Simeon), orfano però per buona parte dell’ultimo incontro del compagno di reparto Carpita, uscito per infortunio.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. La vittoria contro Brugherio ha lasciato un gusto agrodolce nello spogliatoio biancoblu. C’era senza dubbio soddisfazione per il terzo successo stagionale, tutt’altro che scontato, ma anche un pizzico di rammarico per non essere riusciti a trovare la giusta continuità in campo. “Sarà una partita dura, perché fuori casa quest’anno è dura per tutti. Per noi ora è importante poterci allenare bene in settimana, perché abbiamo dovuto fronteggiare alcuni acciacchi che ci hanno limitato un po’ nelle sedute. Di certo, sarà una nuova battaglia, ma tanto, come già ribadito a più riprese, quest’anno sappiamo che non esistono gare agevoli. Non solo per noi, ma per tutte le squadre presenti nel girone” – spiega coach Michele Bulleri.

I precedenti. Risalgono alla stagione 2022/23, la seconda in Serie A3 per i piemontesi, gli unici due precedenti tra le due squadre, che dimostrarono di non avere mezze misure quando messe l’una di fronte all’altra. All’andata, infatti, vinse il Monge-Gerbaudo con un netto 3-0, a cui replicò al ritorno San Giustino, vincendo con lo stesso risultato in casa. In entrambe le occasioni, però, almeno un set finì ai vantaggi: 28-26 il parziale del secondo all’andata per i piemontesi; 29-27 quello del terzo e decisivo al ritorno per gli umbri.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra ErmGroup Altotevere San Giustino e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 24 novembre al PalaSport San Giustino.