Golden Tour a Leini: i ragazzi del Kodokan Cuneo incontrano Alice Bellandi

Domenica 17 novembre, il Kodokan Cuneo ha partecipato alla tappa di Leini (Torino) del Golden Tour, un evento organizzato da Alice Bellandi, campionessa olimpica di judo nella categoria -78 kg. Una bella giornata, non solo per l’opportunità di incontrare una figura così prestigiosa del mondo del judo, ma anche per l’occasione di vivere e riaffermare i valori profondi che caratterizzano questa disciplina: rispetto, disciplina, perseveranza e amicizia.

Alice Bellandi, che rappresenta un’ispirazione per giovani judoka di tutto il mondo, ha condiviso con i ragazzi momenti di allenamento, racconti della sua carriera e parole di incoraggiamento “... sono contentissima di essere qui con tutti voi a Leini,” ha dichiarato la campionessa durante l’evento “... anche io sono stata cintura bianca come voi, poi gialla, arancione e via via fino alla nera. È importante coltivare i vostri sogni e le vostre passioni. È una cosa bella. Io, alla vostra età, sognavo proprio come voi.”

Attraverso i suoi racconti e le sue dimostrazioni tecniche, Alice ha trasmesso ai ragazzi del Kodokan Cuneo il messaggio che con impegno, costanza e determinazione ogni traguardo è raggiungibile.

“La cosa più bella del judo,” ha continuato Bellandi, “è che non importa da dove parti. Quello che conta è dove vuoi arrivare. Questo sport mi ha insegnato tanto, e sono felice di poter condividere con voi ciò che ho imparato.”

Gli istruttori del Kodokan Cuneo, presenti all’evento, hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione al Golden Tour. “Per noi è stato un privilegio poter essere qui e vivere questa esperienza con Alice Bellandi,” ha dichiarato uno degli allenatori “... non capita tutti i giorni di incontrare una campionessa olimpica e ascoltare il suo percorso. Alice è l’esempio perfetto di come il judo non sia solo uno sport, ma una scuola di vita. Ci ha ricordato quanto sia importante lavorare sodo e credere in se stessi, valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri ragazzi.”