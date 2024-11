Tutti gli eventi in Granda in questa ultima domenica di novembre

Ultima domenica per la Fiera del Porro di Cervere - Dentro il Palaporro

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Nel week end continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba fino all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

LANGHE E ROERO IN PIAZZA… CON LA GRANDA

Domenica 24 novembre in piazza Risorgimento, saranno protagonisti i prodotti esclusivi o particolarmente legati alla tipicità del territorio di Langhe e Roero, assieme ad altre eccellenze enogastronomiche della provincia Granda.

Orari: domenica 24 novembre dalle ore 10 alle ore 19.

La degustazione dei vini avrà un costo di € 10,00. Su cauzione sarà consegnato il calice con la taschina Go Wine e si potranno degustare i vini delle Cantine presenti direttamente.

Info: https://www.gowinet.it/



ALBA

FESTA DELL’AMICIZIA TRA ASSOCIAZIONI

Domenica 24 novembre 2024 dalle ore 9 “Festa dell’Amicizia tra Associazioni”, con ritrovo presso la Chiesa di S. Giuseppe, Via Vernazza 6. Alle ore 9.20: cerimonia a ricordo del Beato Padre Giuseppe Girotti, annoverato tra i giusti tra le nazioni, alle 10.30 S. Messa nella Cattedrale di Alba officiata da Don Dino Negro. Alle ore 12.20 presso la statua votiva della Madonna dietro il Santuario, omaggio floreale in memoria di Padre Giuseppe Marello, segue pranzo sociale presso il salone della Chiesa parrocchiale nostra Signora Moretta, corso Langhe 106.

ALBA

HISTORICAL CORNER

Domenica 24 novembre, alle ore 10 e alle ore 11, in Corso Europa 2, “Historical Corner”. Attraverso le immagini storiche di Tonino Buccolo e le parole di Enzo Demaria, saranno raccontati i fatti salienti accaduti in questa zona della Città e documentate le trasformazioni nel tempo. Info:

https://www.enpifestival.com/festival-24/



***

ALBARETTO DELLA TORRE

FERA DIJ PLANDRUN

Domenica 24 novembre dalle 10.30, il centro storico del piccolo paese di Albaretto della Torre si animerà grazie alla tradizionale Fera dij Plandrun (fiera dei pelandroni). A pranzo, la Pro loco servirà la polenta e merluzzo del plandrun. Dalle 11.30 partirà il curioso gioco del lancio del merluzzo con altri giochi popolari e alle 15.30 laboratorio per i più piccoli.

Alle 16.30 spettacolo "Nui dui" con Pippo Bessone e Luca Occelli. Info: FB Pro Loco https://www.facebook.com/groups/730314046992411/?locale=it_IT

***

BORGO SAN DALMAZZO

FILAFIABA DEL TEATRO DELL’ORSA

Domenica 24 novembre l'Auditorium di Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo ospita “FilaFiaba, spettacolo dai 4 anni e per ogni età. Nell’ambito della rassegna “Un sipario tra cielo e terra” a cura della Compagnia Il Melarancio. Info: www.teatrodellorsa.com

https://www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-borgo-san-dalmazzo/

***

BOVES - FONTANELLE

CONCERTO DI SANTA CECILIA

Domenica 24 novembre, alle ore 17.30, presso la cappella di San Lorenzo a Fontanelle, concerto in onore di santa Cecilia con quartetto composto da soprano, mezzosoprano, organo e baritono. Ingresso gratuito.

***

BUSCA

UN BIGLIETTO DUE EVENTI

Domenica 24 novembre grazie all' iniziativa "Un biglietto, due eventi" si potranno visitare in alternativa alle ore 9.30 le cave di alabastro oppure dalle 14.30 le Confraternite della Rossa e della Bianca. Un’occasione unica per scoprire anche i lati più nascosti dei i due gioielli barocchi con il professor Bruno Raspini. Info : https://casafrancotto.it/

Prenotazione obbligatoria tel. 371 54 20 603.

***

BRA

ALL TOGETHER PER LA VISM

Domenica 24 novembre alle ore 17 presso Auditorium Arpino, spettacolo “All together – uno spettacolo da fare insieme” a cura dei “Tut a post”, con presentazione del nuovo mezzo in dotazione alla VISM odv di Bra e momento conviviale.

BRA

ARCHIVUM

Domenica 24 novembre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

***

BUSCA

ASPETTANDO NATALE

Domenica 24 novembre dalle ore 10 alle 18 mercatini delle feste nel parco-museo dell’Ingenio, in via Mons. Ossola 1, con hobbisti espositori e opere di artigianato. Presente Prezzemolo per allietare i piccoli con i giochi di una volta. Polenta con gli alpini su prenotazione al 348 27 50 806.

***

CANALE

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 24 novembre alle ore 9.30 raduno dei mezzi agricoli in piazza Europa, con sfilata nelle vie del paese. S. Messa e benedizione alle ore 10.30. Seguirà pranzo. Info: 328 64 65 504.



***



CARAGLIO

OPERE SU TESSUTO

Domenica 24 novembre dalle ore 16 presso la chiesa di san paolo inaugurazione mostra di Alejandra Alarcon Aranguiz in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Opere intessuto realizzate dall’artista cilena con la tecnica “Quilting”. Intervento alle 18.30 delle esponenti dell’associazione “Di filo in filo”. Ingresso libero.

***

CASTELLETTO STURA

TRAMUD ED SAN MARTIN

Domenica 24 novembre manifestazione “Tramud ed San Martin” a partire dalle ore 10 con la S. Messa e alle 11.15 la rappresentazione storica di “San Martino e il povero” e del “Tramud ed San Martin”, con riproposizione alle ore 14. Mercatino delle cose buone di campagna, antichi mestieri e visite al museo di Giacolino Pascale. Esposizione vestiti da sposa anni 30-50. Info: 335 53 74 708 - 338 25 42 192.



***

CENTALLO

FESTA DELLE FAMIGLIE

Domenica 24 novembre alle ore 15, presso il Pala CR Fossano di piazza Don Gerbaudo, “Festa delle famiglie” promossa dai volontari dell’AVIS, con mercatino dell’hobbistica a tema natalizio. La festa si concluderà con cioccolata calda e vin brulè. Ingresso gratuito.

***

CERVERE

FIERA DEL PORRO DI CERVERE

Domenica 24 novembre, ultimo giorni della 45a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. Il Palaporro, attrezzato con corredi di servizio da vero e proprio ristorante, resta il centro nevralgico dell’evento con la possibilità di assaporare tantissimi menù, elaborati secondo la formula "dei gemellaggi del gusto". Info: https://www.fieradelporrocervere.it/menu/

https://www.fieradelporrocervere.it/prenotazioni/

***

CHERASCO

MOSTRA

Domenica 24 novembre aperta presso Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

FOSSANO

OLTRE LA VIOLENZA



Domenica 24 novembre: alle ore 20.45, l'Antica Chiesa del Salice "Rileggere Michela Murgia" a cura del Circolo Tra le righe. Info: 0171/693523.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Nel week end continua il tradizionale Magico Paese di Natale. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Info: info@magicopaesedinatale.com

***

GUARENE

FESTA DELLA CONFRATERNITA

Domenica 24 novembre alle ore 10 presso palazzo Rebaudengo prenderà il via la festa dei 40 anni della “Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa”. Nell’occasione si presenterà il libro dedicato, e alle 12 i partecipanti si sposteranno all’Accademia Alberghiera di Alba per il pranzo.

***

MANGO

BURATTINI IN CIRCO-LO

Domenica 24 novembre, dalle ore 14, presso il Salone Don Bosso, Via Fenoglio 1, spettacolo "Burattini in circo-lo”. Info: 348 51 92 362.

***



MONDOVÌ

LA VALIGIA

Domenica 24 novembre, alle ore 21, al Teatro Baretti, spettacolo “La Valigia”, tratto da “La Valigia di Sergei Dovlatov”, adattamento Paola Rota e Giuseppe Battiston. Vendita abbonamenti e singoli biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito vivaticket.it.

MONDOVÌ - BREO

MERCATINO

Domenica 24 novembre per tutta la giornata a Breo, mercatino dedicato ad antiquariato, collezionismo e hobbistica.

MONDOVÌ

LA FLÛTE FANTASTIQUE

Domenica 24 novembre, alle ore 11, presso la Sala Ghislieri dell'Academia Montis Regalis concerto del flautista Alberto Navarra, in duo con il pianista Leonardo Pierdomenico. Biglietti acquistabili in loco. Info: https://academiamontisregalis.it/

***

MONFORTE D’ALBA

FERA DI BERU

Domenica 24 novembre si terrà l'evento “Fera di Beru”, tradizionale fiera con il mercato di prodotti tipici e pranzo con polenta e spezzatino. Info: info@monfortetourism.it - 366 90 74 522



MONFORTE D’ALBA

C’ERA UNA VOLTA UNA COLLINA

Domenica 24 aperta con orario 10 -18 la mostra personale dell'artista Sam Giovando dal 20 novembre al 1° dicembre presso l'Oratorio di Sant'Agostino. Info: https://www.samgiovando.com/it/

***

MONTICELLO D’ALBA

GIARDINO DEL PARCO

Domenica 24 novembre, in occasione della Festa dell’Albero 2024, alle ore 10.30, verrà tagliato il nastro del rinnovato parco romantico all’inglese del Castello di Monticello d’Alba. Allestita la Mostra fotografica “Un sogno ritrovato” con foto del parco prima e dopo l’intervento firmate da Dario Fusaro. Durante la giornata, le guide naturalistiche del parco condurranno i partecipanti in brevi visite guidate gratuite. Info: https://www.roerodimonticello.it/

***

PAMPARATO

FIERA DEL GRANO SARACENO E DELLA CASTAGNA BIANCA

Domenica 24 novembre, 23ª edizione della Fiera del grano saraceno e della castagna bianca. Il programma prevede visite guidate al borgo con gli amici di Castelli aperti, e i menù a tema proposti dai locali aderenti. Domenica, oltre al mercato di prodotti locali, si svolgeranno le esibizioni dei ragazzi del coro delle voci bianche della scuola comunale di Mondovì, dei musicisti della Celtic Harp International Academy e del gruppo Folk en Rouge. Info: 334 79 47 945.

PAMPARATO

CASTELLO

Domenica 24 novembre visite al castello con prenotazione, alle ore 10.30 e 15.30. Biglietto intero 8 €; ridotto (6-14 anni) 5 €; gratuito fino a 6 anni e visitatori con disabilità. Info: www.comune.pamparato.cn.it - 0174/351113.



***

PEVERAGNO

BIER FEST E FIERA DI SANT’ANDREA

Domenica 24 novembre tradizionale fiera di Sant’Andrea con mercato per le vie del paese. Esposizione e benedizione delle macchine agricole e degli animali della fattoria. Raduno delle 500 e piazza del cioccolato con attività per i bimbi. Pranzo a base di trippe presso la “Sousta”, con possibilità di asporto. Musica itinerante con Lou Pitakass, Dance for fun e Dj Pog. Presso la biblioteca possibili le visite alle sale dedicate al maggiore Pietro Toselli e al drammaturgo Vittorio Bersezio, mentre la Confraternita ospita la 16a mostra dei presepi. Info: 340 91 16 095.

PEVERAGNO

SANTA CECILIA CON LA BANDA

Domenica 24 novembre il gruppo bandistico peveragnese sfilerà a partire dalle ore 9 in occasione della fiera in onore della patrona della musica Santa Cecilia.

***

ROBILANTE

MUSEI APERTI

Domenica 24 novembre, con orario 10-12 e 15-18 riprende l’iniziativa “ultima domenica del mese ai musei di Robilante”. Il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).Info: museofisarmonicarobilante@gmail.com – 328 86 55 394

Quinto.dalmasso@gmail.com – 348 95 54 673



***

RODDI

VISITE E PRANZO AL CASTELLO

Domenica 24 novembre visite guidate del Castello di Roddi con pranzo della tradizione presso la pertinenza del maniero. Visita guidata a scelta alle ore 11.30 o alle ore 14.30. Pranzo alle ore 12.30

Su prenotazione: Costo: 60 Euro. Info: https://www.fieradeltartufo.org/categorie-eventi/visita-e-pranzo-al-castello-di-roddi/

***

SANTO STEFANO BELBO

MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 24 novembre Mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo nel centro del paese. Info: https://www.mercatinosenzatempo.com/

***

TRINITÀ

CAMPIONATO DI BATTUTA AL COLTELLO

Domenica 24 novembre, per tutti gli amanti dell'enogastronomia e delle carni rosse piemontesi, 11a edizione del “Campionato di Battuta al Coltello”.

Sabato 23, presso il Ristorante Bue Grasso di Carrù, “Identità sensoriali delle Carni Rosse”

A partire dalle ore 19.30: “Storia della Battuta al coltello” a cura di Bartolomei Loris e investitura della Confraternita della Battuta al Coltello, con percorso sensoriale gastronomico.

Domenica 24 novembre, presso la Bocciofila di Trinità, alle ore 9.30, inizio gare del “Campionato di Battuta al Coltello”, con premiazioni finali alle ore 12.00.

Info: battutaalcoltello@gmail.com – 339 68 14 111.

TRINITÀ

FERA DIJ POCIO E DIJ BIGAT

Domenica 24 novembre prosegue la "Fera dij Pocio e dij Bigat". La manifestazione che valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola, dalle piantine alle confetture. Info: https://www.comune.trinita.cn.it/

***

VEZZA D’ALBA

FIERA DEL TARTUFO BIANCO E VINI DEL ROERO DI VEZZA D’ALBA

Domenica 24 novembre dalle ore 9, mercato dei prodotti tipici e artigianato. Alle ore 11 inaugurazione 44esima “Fiera Del Tartufo Bianco e Vini del Roero di Vezza D’Alba” e consegna del Tartufo Bianco di Vezza d’Alba al cantautore Willie Peyote. Alle ore 12 apertura del punto gastronomico e nel pomeriggio musica itinerante, spettacoli, comic-land, giochi e laboratori per i più piccoli. Info: https://www.comune.vezzadalba.cn.it/it-it/home

***

VINADIO

CHE FORTE NATALE!

Domenica 24 novembre dalle 10 alle 18 aprirà Che Forte Natale!” mercatino di Natale al Forte. L'ingresso costa 3 euro, è gratuito per bambini e bambine fino a 10 anni. Info : www.fortedivinadio.com

Per evitare la coda, si possono acquistare i biglietti in prevendita su www.ticket.it.