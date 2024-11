Volley A2/F: BAM Mondovì-Clai Imola 3-2; Tutta la gioia di Greta Catania: "Vincere in casa vale doppio" (VIDEO)

Il Puma è vivo! La Bam Mondovì questa sera ha ottenuto la prima vittoria in campionato, superando al PalaManera il Clai Imola per 3-2. Successo che sarebbe potuto anche essere più rotondo, se non fosse stato per i cali ad inizio del secondo e del quarto set. Ma dopo sette sconfitte consecutive, anche gli errori questa sera appaiono meno gravi del solito e vengono perdonati più facilmente.

All'ottavo giornata, dunque, le pumine di coach Basso sono riuscite a sbloccare una classifica che resta deficitaria, ma che di certo fa guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Bene le centrali del Puma e bene anche l'ottimo lavoro difensivo del libero Morgana Giubilato, cresciuta vistosamente nelle ultime giornate.

Al termine del match in casa Puma i volti erano distesi e i sorrisi grandi quanto un palazzo, per un successo che si spera possa rappresentare la classica scintilla in grado di accendere la stagione della squadra rossoblù. Grande felicità anche per la centrale Greta Catania, autrice di due muri e 11 punti. Eccola raggiante ai nostri microfoni: